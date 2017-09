Pinturas de inspiración hernandiana

A Miguel Hernández no le gustaba que ilustraran sus poemas, a pesar de tener numerosos amigos pintores, apunta el artista Javier Pastor que, sin embargo, se ha lanzado a explorar en una exposición lo que sus versos le inspiran sobre lienzos. El resultado se podrá contemplar a través de 18 obras de diverso formato que inaugura mañana a las 19.30 horas en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante bajo el título de Para la libertad.

«No pretendo ilustrar sus poemas, sino lo que Miguel Hernández me sugiere con ellos», aclara el pintor alicantino, que expone una «interpretación pictórica» de algunos de sus versos recogidos en Perito en luna, El rayo que no cesa, Viento del pueblo, El hombre acecha, Cancionero y Romancero de ausencias.

A principios de año, del Año Hernandiano que conmemora el 75 aniversario de su muerte, Pastor comenzó a releer algunos poemas suyos, «siempre me gustó Miguel Hernández, desde siempre, porque sus poemas tienen mucha fuerza y describen muy bien la vida, el dolor y el sufrimiento. Lo muestra de forma tan evidente que entra de lleno en el corazón», explica el artista, quien después se sumergió en la biografía actualizada del poeta que escribió José Luis Ferris, Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte, «y entonces me metí de lleno en su obra y en su vida y de ahí surgió esta exposición para hacerle un humilde homenaje».

Todas las obras de la muestra tienen relación con poemas del oriolano a partir de las «emociones y vivencias» que se describen en ellos . «He procurado no entrar en el tema político y contemplar a Miguel Hernández desde los sentimientos», apunta Pastor, que a la pregunta de si cree que la muestra le gustaría al poeta, responde: «Eso ya no lo sé. Igual no, pero hay que recordar a Miguel Hernández, que durante muchos años ha estado muy silenciado».

El artista cree que la poesía, la pintura y la música tienen en común «el ritmo, la composición y el tempo» y eso es lo que pretende llevar a sus creaciones desde una perspectiva contemporánea.

La exposición, organizada por la Diputación, viajará a la Fundación Miguel Hernández de Orihuela en noviembre coincidiendo con el congreso sobre el poeta.