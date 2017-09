El artículo "lleno de tonterías" de Albert Pla para salir en "todos los medios españoles"

El artista Albert Pla ha leído una carta en el programa El Món de RAC1 en la que hace gala de su habitual estilo satírico para hablar de la situación actual que se vive en la sociedad catalana por el referéndum de independencia del próximo 1 de octubre.



"Ya nadie está para canciones, y más con la que nos está cayendo a los catalanes que también nos sentimos españoles. Tengo el corazón partío, me duele el alma, no entiendo nada. Me siento como el Patufet debajo de la col siendo devorado por el buey del independentismo. Son pocos pero cantan muy fuerte. Y sus cantos me están volviendo sordo de recuerdos. De recuerdos de mi juventud, de retales de mi infancia", plantea el cantante barcelónes,



El escrito lo ha publicado también leído el artista en Youtube y Twitter explicando los motivos aparentes: una carta "llena de mentiras" para que lo publiquen "los medios españoles". "Sabía que si escribía un artículo mal escrito lleno de mentiras y tonterías me lo publicarían todos los medios españoles".





https://t.co/oS68ROuoV8

Sabia q si escribia un articulo mal scrito lleno d mntiras y tonterías m lo publicarían tods ls medios españoles — Albert Pla (@albert_pla) 25 de septiembre de 2017

"Envidia de mi juventud"

A los de mi grupo de guasap les recuerdo que me deben 50 €... „ Albert Pla (@albert_pla) 25 de septiembre de 2017

Desde que Orson Welles radió la guerra de los mundos, nadie se la había metido doblada a tanta gente como Albert Pla. „ Juan Soto Ivars (@juansotoivars) 25 de septiembre de 2017

Y en esta línea, añade: "Aún me reconozco, no hace tanto tiempo, un joven lleno de sueñossin que nadie te insultara por la calle. Recuerdo que entonces esa Barcelona era la Barcelona más bonita del mundo. La Barcelona de Juan Marsé, Gil de Biedma, Vargas Llosa y de tantos otros catalanes"."Recuerdo con el corazón partío esas entrañables tertulias en mi querida Boquería, en el bar Pinocho, donde todos decíamos lo que pensábamos y nos reíamos de nuestras discrepancias. Pero ahora mis antiguos amigos se sientan en el taburete más alto, acallando a los demás. Nos han vuelto chiquitos, nos tratan como a niños... Por favor, ¿podéis bajar la música?", prosigue.En esta línea, apunta que. Por eso recuerda cuando su padre le "cantaba El noi de la mare" y después le ponía Fina estampa, de Dolores Pradera. "Me dormía agarrado a su mano sabiéndome el niño más listo del mundo porqué mi madre me decía que yo hablaba dos idiomas y que el resto de niños del mundo solo hablaban uno. Mi madre me decía mientras me acurrucaba sonriendo: Sí, cariño, eres el niño más listo del mundo", subraya.También recuerda Pla a su padre "y luego tatareando L'home dibuixat, de Sisa". Tras enumerar estos recuerdos, insiste Pla en que tiene "envidia" de su infancia: "De aquel otro día que con mi familia tuvimos que salir con prisa de Esparreguera después de ver La Passió porque no llegábamos a tiempo de ver a Bertín Osborne en el Palau de la Música"."Tengo envidia de mi juventud. Recuerdo como si fuera hoy aremando juntos en una barquita chiquita rumbo al gran puerto de las Olimpiadas que presentó al mundo una Cataluña y una España impensable 20 años antes. Pero ahora esta barca también se hunde. ¡Socórreme, agua, por favor! ¡¿Queréis bajar la música?! ¡Hombre!", destaca.Llegados a este punto, "desde el barquito de papel" de su infancia, pide el barcelonés "". Y remarca que solo pide que en Cataluña se le "defianda como ciudadano", al tiempo que expresa su desconfianza en Rajoy, aún reconociendo que "ha sorteado la crisis económica con notable habilidad".Y continúa: "Pero también creo que. Creo que la situación actual reclama que otros políticos más sensatos como Pedro Sánchez deben liderar ahora serenamente y sin prisas, sobre todo sin prisas, una respuesta dialogada con el presidente catalán que, aunque mande en minoría, si sumas el voto de todos los catalanes sigue siendo el presidente de Cataluña"."No queremos tener más privilegios que cualquiera de las otras regiones de España. Pero, ¿os imagináis la maravilla que sería que también pudiéramos ver algún día a los españoles saliendo de los toros con prisa para poder disfrutar d'Els Pastorets con lágrimas en los ojos y el corazón partío?", concluye Albert Pla.En su cuenta de Twitter ha escrito un mensaje en el. E incluso ha retuiteado un mensaje que le comparaba con Orson Welles y su "guerra de los mundos".