Paz Vega, Premio Cine Latino del Festival de San Sebastián

La actriz Paz Vega, que ayer recibió el Premio Jaeger-Lecoultre al Cine Latino, confesó que «le encantaría» volver al Festival de San Sebastián, donde estuvo con Lucía y el sexo (2001) con una «gran película» o «con una serie de televisión».

La actriz, que regresó al panorama cinematográfico español con la exitosa serie Perdóname, señor, consideró que es «un acierto» del Festival de San Sebastián introducir en su programación series de televisión, como La peste o Vergüenza, que se podrán ver en esta edición, porque «significa que este Festival está atento a lo que está pasando».

«Para mí ha sido un estupendo regreso a España, 'Perdóname señor' no solo ha sido una serie de mucho éxito sino que me ha supuesto el reencuentro con el público que me vio nacer», dijo.

Enamorada del mundo latino -de hecho, recordó, está casada con un venezolano-, Vega es muy reconocida tanto en México como en Brasil donde ha trabajado frecuentemente. Y aseguró que valora cualquier premio, aunque los actores no trabajan para recibir galardones, «sino para sobrevivir.».

Confesó en este sentido que sigue habitando en ella la niña que fue y que se sigue sorprendiendo «con todo, con cada proyecto, con cada cosa que hago, para mí siempre es el primer paso». «El día que pise sobre seguro -afirmó- es que algo se ha muerto».

Consideró «buenas» las coproducciones, cada vez más frecuentes entre España y el cine latino, no solo por «los diferentes puntos de vista que aportan» sino porque «ya nadie quiere que su película se quede pequeñita, en su país, quieres que se vea cuanto más mejor y eso es bueno».

También sacó su humor andaluz para asegurar que al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que ayer reiteró el compromiso del Gobierno de bajar el IVA cultural del 21 al 10 por ciento, habría que aplaudirle ahora. «Ya le hemos pitado bastante, ¿no?, ahora habrá que aplaudirle», comentó la actriz, convencida de que el mundo de la cultura «ya había mostrado suficientemente su enfado» con el Gobierno.