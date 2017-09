Muere el cantante de ´soul´ Charles Bradley

El cantante estadounidense de soul Charles Bradley, que saltó a la fama hace menos de una década, ha muerto a los 68 años, anunció hoy el publicista del artista a través de sus redes sociales.

"Con un gran pesar anunciamos que Charles Bradley ha fallecido. Bradley estaba verdaderamente agradecido de todo el cariño que ha recibido de sus fans y esperamos que su mensaje de amor sea recordado y continuado", se podía leer en el Facebook oficial del cantante, que fue diagnosticado de cáncer el año pasado.

Apodado "The Screaming Eagle of Soul" (El águila gritona del soul), Bradley lanzó a los 62 años su álbum debut, "No time for dreaming" (2011), bajo el sello Daptone Records, después de ser descubierto por su cofundador, Gabriel Roth.

El cantante, nacido en Gainesville (Florida) en 1948 pero criado en Brooklyn (Nueva York), comenzó su carrera musical a mediados de la década de los 90 como imitador de la estrella del soul James Brown bajo el nombre de Black Velvet.

En los últimos años, Bradley actuó en festivales contemporáneos desde Coachella o Glastonbury hasta Primavera Sound. También lo hizo en el mítico teatro Apolo de Nueva York, el mismo escenario donde vio a su ídolo, Brown, cuando tenía 14 años.

Tras las buenas críticas de su primer disco, lanzó "Victim of love" (2013), que fue aclamado como uno de los mejores del año por publicaciones como Spin, Mojo o Buzzfeed. En 2016 presentó su tercer y último trabajo, "Changes".

Poco después de su debut discográfico, protagonizó un documental llamado "Charles Bradley: Soul of America", que seguía su trayectoria vital, en la que se dedicó a diferentes trabajos e incluso se quedó sin casa, hasta el lanzamiento de "No time for dreaming".

En octubre del año pasado, el cantante fue diagnosticado de cáncer de estómago, lo que le obligó a cancelar la gira de su álbum "Changes".

Tras superar el tratamiento había vuelvo a programar algunos conciertos en Estados Unidos y Latinoamérica este año, pero hace unas semanas anunció que la enfermedad se le había extendido al hígado.

De Bradley destacaban sus conmovedoras actuaciones, sentidas letras y poderosa voz, que suscitaron comparaciones con estrellas musicales como James Brown u Otis Redding.