«Quiero hacer algo que no tenga que ver con música»

El músico madrileño con alma cántabra echa el freno de mano en la gira de Me mata si me necesitas. «Llevo 20 años encadenando discos y giras. Tengo ganas de parar y que la gente descanse de uno», asegura.

Hoy ofrece un concierto en Mislata, que será uno de los últimos de una gira que ha durado dos años. ¿Tiene ganas de desconectar?

Siento un gran vacío en el estómago. Supongo que es normal cuando sabes que una etapa importante de tu vida se acaba. Aunque después de más de 70 conciertos, la guitarra pesa un poco. Este viaje nos ha dado, a mí y a Los Detectives, momentos muy especiales. Es un sentimiento de pérdida y al mismo tiempo de alegría, ya que he conseguido llegar a buen puerto y hacer una buena gira.

¿Va a ser un cambio brusco?

Sí. Agradeces la tranquilidad y la reclusión al principio, pero cuando pasan unos meses empiezas a sentir que necesitas movimiento. He estado cinco años sin parar, he enganchando disco y gira durante mucho tiempo. Por el momento, espero descansar y viajar; viajar mucho.

¿En ese tiempo tratará de pensar en un futuro disco?

Una vez que empiezas a pensar en un nuevo trabajo ya no puedes parar hasta que lo tienes en tus manos. Esta vez quiero dedicar el tiempo que las propias canciones me pidan. No tengo prisa.

¿Eso supone un parón indefinido?

Sí. Llevo 20 años con la misma inercia. Me apetece hacer un paréntesis, y dejar que la gente descanse de uno.

Podrá hacer todo aquello que siempre pospuso.

Claro. Me apetece escribir, comprarme una autocaravana y estar viajando por ahí un tiempo... También me apetece hacer algo que no tenga nada que ver con la música. Me gusta mucho el campo del trabajo social, en concreto, el que tiene que ver con los Centros de Protección de Menores. Las historias de esos jóvenes me impresionan mucho, ya que se encuentran en condiciones dramáticas. Sus vidas te hacen pensar en los fallos del sistema judicial.

Da la impresión de que se enfrenta a un punto de inflexión en su carrera. ¿Se arrepiente de algo?

No creo en el arrepentimiento. Y menos en lo que se refiere al ámbito profesional. Las cosas que me echo en cara están relacionadas con mi crecimiento personal o con mi relación con la gente. Por ejemplo, me arrepiento de no haber estudiado más piano, de no leer más, de no hacer más ejercicio... En definitiva, de no resolver mis propias inseguridades. También me arrepiento de no haber cerrado la boca en algún momento.

¿Compone canciones mientras gira o necesita la tranquilidad de las montañas cántabras?

Una vez que empiezas a escribir una canción, hay una parte de ti que no para de pensar en ella. Ya sea para cerrar un verso o para acabar una música. Y da igual el sitio en el que estés.

¿Los festivales no quieren a Quique González o es más bien al revés?

Antes te hubiera dicho que al revés, pero nunca antes habíamos tocado en tantos festivales como en esta gira. Cada vez hay más certámenes de música que van dirigidos a bandas y músicos de sala. La música que hago suena mejor en sala, pero también me gusta tocar al aire libre y conocer qué es lo que hacen otras bandas.

¿Se ve avivando a las masas en sobre un escenario?

La verdad es que no a ese nivel. Yo siempre me he considerado un músico de club, vengo de ahí. Cuanto más grande es el espacio, menos nítida sale la música.