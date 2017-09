Recuperar la memoria

¿En qué consiste la enfermedad?



Es una enfermedad neurodegenerativa en la que se daña el sistema nervioso central y a consecuencia de ello se pierde memoria, nos olvidamos mucho de las cosas y uno puede desorientarse. El primer caso fue diagnosticado por el psiquiatra alemán Alois Alzheimer, que le dio nombre. No sé sí recuerdo una película protagonizada por Henry y Jane Fonda, y Katherine Hepburn que se llamaba En el estanque dorado En ella vivíamos en la pantalla las desorientaciones que sufría el protagonista. Muchas personalidades conocidas la han padecido, Adolfo Suarez, Pascual Maragall, Carmen Laforet, Ronald Reagan y Rita Hayworth.



Puede uno preguntarse si la enfermedad es evitable. La realidad es que suele acompañar al envejecimiento. Ya sabe que en nuestra sociedad cada vez somos más las personas mayores. No podemos evitar envejecer y por tanto no podemos impedir que la enfermedad surja y progrese. Eso no significa que en casos excepcionales pueda afectar algún joven, en ese caso tiene condicionantes genéticos.



¿Es muy frecuente?



Suele afectar de cinco a ocho por cada mil personas, sobre todo ancianos, y la cifra va en aumento porque la sociedad envejece.



¿Cuál es su causa?



¿Cómo se expresa?