José Miguel González: «Mocedades es la banda sonora de nuestras vidas»

Hasta entonces era el mánager, pero «ante todo» siempre ha sido cantante y músico. Ahora Mocedades se enfrenta a su proyecto más ambicioso para celebrar su 45 aniversario: Mocedades Sinfónico.

¿Cómo nace la idea de hacer un concierto con una banda de música?

Es una idea que está dentro de nuestra gira Mocedades Sinfónico, con la que llevamos ya recorridas varias ciudades de España y de América. Nos encanta la posibilidad de unir los grandes temas de la historia del grupo junto a más de cincuenta músico. Nos parece una idea bastante bonita y así lo comprobamos en los sitios donde la hemos presentado.

¿Cómo se prepara un concierto así?

Es todo muy trabajoso, sobre todo para la banda, puesto que nosotros ya estamos acostumbrados a estas canciones. Pero la cosa va muy bien. Con partituras, con voluntad y con una magnífica dirección se puede lograr.

Cuarenta y cinco años de historia, toda una leyenda de la música española, y no solo aquí, también fuera de nuestras fronteras...

Estamos muy orgullosos y agradecidos, no solo con España sino con toda América. Desde Estados Unidos hasta la Patagonia podemos decir que nos quieren y nos admiran, y eso es un verdadero placer. Esto no solo nos reconforta, sino que nos pone también un poco nerviosos con tanto cariño [Risas].

Después de casi medio siglo, Mocedades da para que en los conciertos se puedan ver varias generaciones de seguidores.

En nuestros conciertos siempre tenemos público renovado y siempre nos van a ver papás con sus hijos jóvenes. En América hay mucha gente joven en nuestros conciertos y eso nos da mucha alegría y ganas de continuar.

Supongo que en esta gira tocarán todos los clásicos del grupo.

Sí. No faltan temas como Tómame o déjame, La otra España o Eres tú. Son canciones emblemáticas, y no solo para el grupo y sus seguidores. Creo que son temas que han pasado de Mocedades para ser de dominio público.

¿Cómo fue su incorporación al grupo?

Fue fruto de la lamentable baja de uno de los miembros anteriores. Debido a este desagradable suceso me ofrecieron la oportunidad de formar parte de la agrupación –yo era su mánager, pero ante todo siempre he sido cantante y músico–; y desde entonces aquí sigo, tratando de continuar con este legado tan bonito y con esta trayectoria tan larga e intensa.

¿Qué recuerdos tiene de Mocedades en su juventud?

Es la banda sonora de nuestras vidas, de la de todos. Concretamente en mi caso, siempre me ha gustado la polifonía, las voces y todo este género tan especifico, por lo que Mocedades era inevitable tenerlo como uno de los grupos de cabecera de mi banda sonora.

¿Próximos proyectos?

Hemos estado en América grabando un trabajo que se presentará a finales de año; y estamos muy orgullosos, esto es como cuando das a luz un hijo. Hemos puesto todo el trabajo, el amor y el cariño para que nuestros seguidores vean que se siguen haciendo cosas nuevas.