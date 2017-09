La conocida modelo está a punto de abrir en México nuevos puntos de venta de su ropa de marca infantil, al tiempo que continúa presentando en televisión su programa Flash Moda.

Tras su éxito en televisión con su programa de moda parece que le llueven los proyectos.

Mi proyecto más soñado ahora mismo son mis vacaciones porque he tenido una temporada fantástica de trabajo que todavía no ha concluido porque no ha terminado el año. Soy una afortunada por poder seguir trabajando en lo que me gusta y seguir desfilando en alta costura, presentar un programa temático de televisión como es Flash Moda en el que aportamos mucho al mundo de la moda. Mantenerme después de 25 años en mi profesión de modelo es increíble, a veces pienso que es un milagro.

Ha sido muy inteligente dando un salto a la televisión a una edad de decadencia para las modelos, ¿ha sido fortuito?

Ha sido fortuito pero la vida es como estar en un andén y ver cómo pasa el tren. Decidí coger el tren a tiempo, porque a veces no pasa de nuevo y pierdes una oportunidad. La verdad es que me daba bastante vértigo ponerme delante de una cámara a comunicar, que no a vender, que era a lo que estaba acostumbrada mediante los anuncios.

¿Sigue vinculada a la moda?

Mantengo una estrecha relación, tengo mi propia línea de ropa infantil N+V, con la que abriremos cinco puntos de venta en México. Para mí es un logro y una satisfacción muy grande que este proyecto vaya creciendo y dé un salto internacional, ya que pongo muchas horas y mucha dedicación. La gente piensa que pones tu nombre y ya está, pero le dedico muchísimo.

¿Con la edad se lleva mejor la fama?

Es la madurez. Si la fama va acompañada de cariño y respeto se lleva muy bien. Recibo muestras de cariño y respeto por la calle y esto tiene sus puntos positivos. Puede ser que haya momentos en los que te agobies por ciertas cosas, pero sino, no.

¿Le molesta o le agrada ser una mujer tan mediática?

No me lo planteo, estoy tan contenta haciendo lo que hago que no lo pienso. No sé si me desagrada porque forma parte de mi trabajo. No me puedo quejar, llevo una vida maravillosa, es bueno ser mediático por algo positivo.

¿Ha cambiado la figura de la modelo en sí?

La moda cambia, los cánones de belleza y la estética también. Evolucionamos a veces para bien y otras para mal, depende de cómo lo viva cada uno. Las buenas modelos siempre estarán y eso diferencia a unas de otras, las que perduran y las que no.

¿Se ha democratizado en exceso la moda?

Zara ha democratizado la moda, haciendo que todo el mundo tenga acceso a las tendencias y pueda ir más o menos bien vestido. Pero la calidad es la calidad. Si te puedes permitir el acceso a determinados diseñadores, el precio no es el mismo, pero la calidad tampoco. La democratización ha permitido un acceso rápido.