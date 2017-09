Ciencia ficción y fantasía, favoritas en los Emmy

La ciencia ficción de «Westworld» y la fantasía de «Stranger Things» parten como las opciones favoritas mañana en la 69 edición de los Premios Emmy, que se celebran hoy, tras haberse alzado con cinco estatuillas cada una en la gala de los premios creativos, hace una semana. Ambas series competirán por el Emmy al mejor drama televisivo frente a «Better Call Saul», «The Crown», «The Handmaid's Tale», «House of Cards» y «This is Us», que tratarán de tomar el testigo de «Juego de Tronos». La serie estrella de HBO, que posee el récord histórico de galardones, con 38, no compite este año, ya que el retraso en el estreno de su séptima temporada hizo que se quedara fuera del plazo de inscripción.

«Westworld» lidera las nominaciones de la presente edición con 22, el mismo número que el programa de humor «Saturday Night Live», seguidos por «Stranger Things» y «Feud», con 18. En el caso de «Saturday Night Live», todo un clásico del canal NBC, arranca con cinco trofeos, entre ellos el de Melissa McCarthy como mejor actriz invitada en una serie de comedia por su imitación de Sean Spicer, exportavoz de la Casa Blanca. En la gala de los Emmy creativos también destacó el buen hacer de la miniserie «The Night Of» y el documental «13th», con cuatro estatuillas.