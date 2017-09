El Principal celebra sus 170 años con las compañías nacionales

Como una temporada de altura define el director del Principal de Alicante la programación que el teatro acogerá en su escenario entre octubre y febrero. Y es que el próximo día 25 cumple 170 años desde que acogió por primera vez una función teatral, una cifra que ha llevado a Paco Sanguino a querer «marcar la diferencia» con respecto a otras temporadas «en calidad pero también en diversificación de géneros y de público».

Por eso, pasarán por el Principal las tres grandes compañías nacionales de las artes escénicas. El Centro Dramático Nacional vuelve con una producción propia después de casi 30 años, El laberinto mágico, el 14 y 15 de octubre; la Compañía Nacional de Teatro Clásico lo hará el 29 de octubre con una coproducción, Cervantina, y el Ballet Nacional de España, el 19 y 20 de enero.

A ello se une que el 6 de octubre pasará por este escenario una de las obras de más éxito en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, La comedia de las mentiras, de Plauto, con dramaturgia de Pep Anton Gómez, con Pepón Nieto, Paco Tous y María Barranco. Y también destacar que la bailarina y coreógrafa alcoyana Sol Picó, Premio Nacional de Danza y ganadora de varios Premios Max, estará por primera vez en este teatro con su montaje We Women el 3 de diciembre.

En total 43 espectáculos, 19 de teatro, 10 de música, 2 ballets clásicos, 2 de danza contemporánea, 2 óperas, 2 zarzuelas y, como novedad, 2 de circo. De ellos, siete vienen de la mano del programa del Ministerio de Cultura Platea, que subvenciona parte del caché de las compañías. Es el caso de las citadas La comedia de las mentiras, Cervantina y We Women, a las que se suman La estancia, de Chema Cardeña (2 de noviembre); El mundo de la tarántula de Pablo Carbonell (16 de noviembre); el espectáculo familiar Moby Dick, Premio Fetén 2016 y finalista a un Max (5 de noviembre), y el montaje circense Intarsi (4 de octubre), que abre temporada.

De teatro también se ha programado El amor está en el aire, con Manuel Bandera (21 y 22 de octubre); Ultramarins, de Paco Zarzoso (27 de octubre); El test, con Luis Merlo y Antonio Molero, entre otros (18 y 19 de octubre); el nuevo espectáculo de El Brujo, Autobiografía de un yogui (25 y 26 de noviembre); La cantante calva, con Adriana Ozores, Fernando Tejero y Carmen Ruiz (16 y 17 de diciembre); Equus, de Compañía Ferroviaria (12 de enero); Cyrano de Bergerac, con José Luis Gil (27 y 28 de enero), y Una gata sobre un tejado de zinc caliente, con Juan Diego (24 y 25 de febrero).

En cuanto a música, además de Second y Mikel Erentxun en octubre, en el nuevo ciclo Momentos Alhambra en el Escenario, Estrella Morente abrirá temporada (7 de octubre). Le seguirán el espectáculo musical cómico de Concerto a Tempo d'Umore (28 de octubre), el jazz de José Luis Santacruz (3 de noviembre), Carlos Núñez (9 de diciembre) y Rozalén (26 de enero), además del concierto de Año Nuevo. También Mayumaná (1 al 4 de febrero) y Drac Pack.

Más música con los tributos Symphonic of Pink Floid (24 y 26 de noviembre); The magic of Santana (22 de noviembre) y Michael Jackson's I want U back in memoriam (del 8 al 11 de febrero).

La danza, además de con Sol Picó y el BNE,contará con Sacra de OtraDanza (9 de noviembre), el Ballet Nacional Ruso (15 de noviembre) y el Ballet de Kiev (14 de diciembre).

La lírica llegará con Nabuco (20 de octubre); Ópera 2001 y El barbero de Sevilla (16 de noviembre); la Compañía Lírica de Alicante (4 de noviembre) y Aires de Zarzuela (24 de noviembre).

En esta temporada, se mantiene la relación con la Muestra de Autores y la Sociedad de Conciertos; se consolida el Principalito (que acogerá cinco montajes teatrales destinados a colegios e institutos entre el 31 de octubre y el 11 de enero) y el ciclo Descubrir una obra, descubrir un autor en la Sala Nuria Espert , y se abren dos nuevas propuestas: Momentos Alhambra en el Escenario y Juno a la tardor, que presenta obras y actividades de artes escénicas realizadas por mujeres. Será del 20 de noviembre al 3 de diciembre (lectura dramatizada de Canícula, de Lola Blasco, y representaciones de Mi relación con la comida, Drac Pack y We Women).