El MUA inaugura la exposición de sus artistas residentes

El Museo de la Universidad de Alicante inaugura hoy a las 18 horas en la Sala Sempere la exposición PLUS, como resultado del trabajo desarrollado en el MUA por los artistas seleccionados en la tercera edición del programa de residencias artísticas: Alberto Feijóo, Le-Mat64, Jonathan Notario, Elena Rato y Jesús Jordi Velasco. La muestra estará abierta al público hasta el 29 de octubre.

Las residencias se completaron con formación a través de encuentros con diferentes agentes culturales, con el objetivo de potenciar la profesionalización y la proyección de los creadores, gracias a la participación de los comisarios de arte Diana Guijarro, José Piqueras, Enric Mira y María Tinoco, directora de Galería MrPink, además, se hizo una visita a la Galería Aural, con Begoña Deltell, directora de la galería y el artista Máximo González. El proyecto ha contado también con el apoyo técnico de Remedios Navarro y David Alpañez del Museo de la Universidad de Alicante y de la coordinación del técnico del MUA y profesor de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández, Bernabé Gómez.

Los proyectos

El artista alicantino Alberto Feijóo presenta su proyecto fotográfico "The Shift: el desplazamiento" que mediante derivas y rutinas, realizadas durante la residencia, intenta dotar a la fotografía de una dimensión física y vital, poniendo en relación la temporalidad con la fragmentación de la imagen.

Desde una dimensión más pictórica, la artista asturiana Elena Rato nos presenta el proyecto "Gesto contenido sobre fondo altivo. Variación en 3 partes", una instalación pictórica que combina diferentes procedimientos seriales imitando el proceso de creación por capas característico de la calcografía.

Le-Mat64 presenta una pintura mural del artista ilicitano donde utiliza la iconografía de la máscara para explorar su uso y significado en la cultura actual.

Por su parte, el artista leonés Jonathan Notario nos muestra su proyecto "Entorno Aumentado"con el que pretende trasladar la estética e interacción propia de los videojuegos a los espacios artísticos con el objetivo de amplificar la visión que tenemos de la realidad que nos rodea estableciendo nuevas relaciones con lo lúdico y reflexionando sobre la línea entre lo analógico y lo digital.

Y por último, el proyecto "Do it yourself Contemporary Art" de Jesús Jordi Velasco, que consiste en la creación de una caja que funciona como una herramienta que permite generar un trabajo creativo a través de patrones Do it yourself.