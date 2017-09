Marwan: «La tristeza da más canciones que la felicidad»

Marwan ha presentado su nuevo libro-disco, Mis paisajes interiores, en el que utiliza la tristeza como un instrumento para encontrar respuestas.

Mis paisajes interiores , ¿por qué ese título?

Es un disco muy emocional habla mucho de paisajes que uno lleva por dentro, que pueden ser paisajes preciosos, como las canciones de amor que tiene el disco o pueden ser paisajes abruptos y dolorosos. Todas las canciones tienen una vocación de postal, de paisaje, de fotografía muy definida. Las canciones hablan sobre cosas muy reconocibles y definidas, y a mí me recuerda a determinados paisajes por los queyo he transitado muchas veces. Ese nombre me parecía poético.

La gente se identifica mucho con sus paisajes, con sus mensajes.

Sí, sí, hablo de cosas cotidianas pero trato de dotarlas de cierta profundidad, de no quedarme en el desamor, sino en el porqué del desamor, desenterrar, ver las causas.

¿Escribe cosas que la gente siente pero no sabe expresar con palabras?

Muchas veces cuando escribo la canción me sucede lo mismo que al que la escucha y todavía no sabía contarlo. Muchas veces las canciones tienen como un poder predicativo o explicativo que no había pasado por tu cabeza todavía, es como que estaba por ahí la canción y de repente la atrapas y te pones a escribir y a la séptima línea te das cuenta de que estas explicando perfectamente esa maraña de sentimientos que tienes hace semanas y que no sabías explicar. Ese es el poder que tiene la creación.

Tiene mucho contacto con su público a través de las redes sociales ¿Qué siente cuando alguien dice: «Gracias por ayudarme a entender, a sentir de otra manera»?

Me emociono mucho. Me han dicho cosas muy fuertes y sentir que estás acompañando a la gente para mí es sentir que has hecho parte del trabajo que vienes a hacer a esta vida.

Habla del amor, pero ¿Cuál es la raíz de sus canciones? ¿La tristeza?

Tengo más canciones de desamor que de amor. Hay tristeza en mí, aunque soy una persona muy alegre.

¿La tristeza hace expresar más cosas?

Sí. Es que cuando uno está feliz vive, disfruta, siente, no se hace preguntas, no se va al folio. Con la tristeza no te apetece sentir esas cosas, entonces uno se va al folio a buscar una explicación o se empieza a hacer preguntas. La tristeza siempre va a desembocar en más canciones que la felicidad, porque hacer canciones nos ayuda a aliviarla un poco.

¿Se considera más cantautor o poeta?

Más cantautor porque mi carrera ha sido sobre todo musical. Ahora ha habido una especie de boom y mucha gente me conoce por los libros, pero yo ya llevaba muchos años con la música. Me siento escritor de poemas. La palabra poeta me queda muy grande.

¿Cuál es la diferencia?

Expreso emociones en los dos sitios pero siento que con los poemas puedo expresar más cosas porque puedo ser todo lo extenso que quiera. También puedo ser mas reflexivo, ya que si te pones muy reflexivo en una canción pierdes el hilo musical.