Len Wein, el padre de Lobezno, muere a los 69 años

El escritor y editor Len Wein, creador de personajes como Lobezno y All-New X-Men falleció a los 69 años. Wein, nacido en Nueva York en 1948, fue cocreador, junto a Bernie Wrightson de La cosa del pantano y en su larga carrera escribió cientos de títulos. Tuvo una exitosa carrera en la animación televisiva donde firmó los guiones de series como X Men o Spider-Man y Batman: The Animated Series, según DC Entertaiment. La presidenta de DC, Diane Nelson indicó que Wein fue una las personas más cordiales y leyenda del cómic y que escribió o editó «casi todos los personajes importantes de DC, no hay apenas una faceta del mudo de DC en la que Len no hubiera colaborado». Nelson indicó que ella, DC y la industria echarán «mucho de menos» a Wein y su talento. Nuestro amor y nuestras oraciones van para Christine Valada (su esposa), su familia y sus fans». «Un gigante de la historia cuya carrera creativa sobresale como una de las más prolíficas y significativas de todas»; así se refiere a Wein en su página de internet Marvel, con la que también desarrolló parte de su carrera. Sobre Lobezno, Marvel recuerda que Wein lo presentó como un agente canadiense enviado para enfrentarse al Increíble Hulk y un año más tarde utilizó al héroe mutante para revivir a «Los