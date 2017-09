Voces de otra época

The Boswell Sisters y The Andrew Sisters son sus «antepasados» y de ellas han heredado la pasión por las armonías vocales The Red Velvets, el trío de voces alicantino formado por Yasmin El Hakim, Vira e Isabel León –Yas, Vira y Bel–, que irrumpió en abril de 2015 en pequeños escenarios y ha sido uno de los platos fuertes de la primera edición del Jukebox Festival de Alicante.

Swing, doo-wop, jazz, dixieland... El repertorio del trío vocal recorre clásicos desde los años 30 hasta mediados de los 50, «aunque con las canciones que más nos identificamos son con las de finales de los 30 y los años 40, la época dorada de las armonías vocales», señalan las hermanas León, que siempre han cantado en casa con su madre y hermanas y «adoptaron» a Yasmin, «con la que teníamos los mismos gustos y compartimos la idea de cantar a varias voces en un grupo».

Una filóloga (Yas), una bióloga (Bel) y una traductora (Vira) que nunca estudiaron música ni canto en conservatorios y que han tenido su mejor escuela «en las nochebuenas familiares y cumpleaños». Dos años después de su debut en Las Cigarreras, vuelven a este escenario ya dedicadas de lleno a su pasión «y con la banda de chicos detrás, que nos enriquece», añaden. Guillermo Mondéjar (piano), Dani Romero (trompeta), Pablo Fojo (contrabajo) y Gustavo Luna (batería) las arropan.

El trío decidió llamarse como la famosa tarta americana Red Velvet «porque está muy buena» y porque el color rojo lo tenían «muy presente», pero explican que «el rojo casa más con la estética pin up de los 50 y nosotras queríamos un color vino, más romántico y elegante, menos chillón». El burdeos es el color que las define y que manda en su vestuario –en modelos hechos a medida o comprados por internet– porque las Red Velvets cuidan su estética al detalle, desde el peinado y el maquillaje –en los conciertos llevan una estilista y se cambian de vestidos– al calzado o la flor en el pelo y hasta en los diálogos que fluyen en sus actuaciones entre canción y canción.

Ya lo dicen ellas: «Somos muy peliculeras, muy dramáticas y cada una tiene su papel: yo soy la dulce y graciosa –explica Yas– la ácida y borde es Bel y Vira es la presumida cuqui. Al principio teníamos un guion pero improvisamos mucho y cada actuación es distinta, nunca nos sale un concierto igual».

«Todo forma parte del espectáculo y depende de la actuación la teatralizamos más o menos. En nuestro repertorio no faltan Mr Sandman, Lollipop o I wanna be like you pero intentamos hacer llegar al espectador otras canciones menos conocidas con los diálogos para que las descubran», añaden las admiradoras de esta música que perciben que gusta al público «porque es muy fresca y divertida, es dulce al oído y muy pegadiza».

El trío considera «un orgullo» participar en el arranque del festival de música swing «y esperemos que dure muchos años porque está bien que se dé valor a esta música en Alicante». Pioneras en este camino abierto a grupos vocales de chicas, las Red Velvets consiguen hacer cantar y bailar al público en sus conciertos con los clásicos y ahora barruntan incorporar a su repertorio versiones llevadas a su terreno de canciones «infumables».