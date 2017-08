El triunfo de la novela histórica

Los datos sobre la lectura de los libros en general no permiten conocer la diversidad de los universos literarios, un dato fundamental para crear un nicho de mercado que revitalice el mundo de la lectura ya que el 35% de los españoles no lee «nunca o casi nunca», según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es decir, que uno de cada tres españoles no coge un libro en su tiempo libre.

Las prácticas culturales en la Comunidad Valenciana realizado por la Universitat de València y la Generalitat Valenciana, los géneros principales de lectura como la novela negra y policiaca, la novela costumbrista o la novela de amor surgen a partir de una sustancial distinción entre la literatura y la divulgación e información de la población que ha leído libros no relacionados con la profesión.

Las cifras ofrecen variables relevantes como el sexo y la edad, donde se aprecia que los hombres eligen la novela histórica, de aventuras o de ciencia ficción antes que las mujeres. Un 92,5% de quienes dicen haber leído en un trimestre –menos de la mitad de la población en la Comunitat Valenciana durante 2015– realiza lecturas de creación literaria y un 57% atiende a temas de divulgación e información. Es decir: el placer por encima del estudio.

La novela histórica, que recrea un periodo histórico sin dejar de ser una obra de ficción, es la más leída por los valencianos. En la actualidad existe una abundante producción de este tipo de publicación y muchas obras recrean acontecimientos como la Segunda República y la Guerra Civil.

Debido al importante tirón de la mencionada novela, también se ha creado un cómic histórico que ofrece una particular visión de la historia con estilos gráficos. En los datos se observa que los lectores de libros de Historia también tienen una edad adulta y avanzada, algo que también ocurre con la novela clásica, fundamental en la formación de la personalidad, y que los números sitúan en segundo lugar. Todos los géneros anteriores contienen ejemplares para disfrutar porque el tema de la obra son la razón principal para escogerla por encima del autor, del título o del juicio de la crítica.

Las novelas históricas enganchan y una prueba de ello es Ken Follet, el autor que ha vendido más de 160 millones de libros en todo el mundo y que pondrá a la venta el próximo 12 de septiembre Una columna de fuego, la continuación de Los Pilares de la Tierra y Un mundo sin fin, una historia de espías ambientada en el s. XVI.

La novela de aventuras tiene el mayor porcentaje entre los adolescentes de 15 a 24 años debido a que es un género que está enfocado al entretenimiento, es decir, la esencia misma de la ficción a pesar de que los orígenes de la aventura se encuentren en las enciclopédicas obras de La Odisea y en La Ilíada de Homero.

Sorprende que la novela infantil y juvenil llame más la atención a lectores de entre 35 y 44 años y que la poesía atrape antes a los jóvenes que a los adultos.