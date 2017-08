El Gil-Albert radiografía el arte actual alicantino

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert inició en 2012 el ciclo Arte en la Casa Bardín, con el fin de divulgar la obra de artistas contemporáneos de la provincia que, en muchos casos, ni siquiera habían expuesto en Alicante. Hasta 2105, un total de 13 creadores participaron en el ciclo, que en 2016 se convirtió en concurso y acaba de hacer pública la nueva selección de artistas en sus segunda edición.

Roberto Ló pez Corrales, Mónica Jover, Rosell Meseguer, Alberto Vicente Santonja Gimeno, Grupo BYE, Lola Lorente Esquiva, Jorge Burillo, Xavi Carbonell, Cayetano García Navarro y José Antonio Hinojos son los diez artistas elegidos entre un total de 51 propuestas presentadas, que podrán exhibir sus proyectos durante los próximos dos años 2018/19 en las instalaciones de la Casa Bardín, sede del instituto Gil-Albert.

La selección representa solo una muestra de la actividad que desarrollan en la actualidad artistas de la provincia, nacidos o residentes, que en muchos casos se encuentran viviendo fuera de España «y son tan importantes como otros artistas nacionales o internacionales», apunta Juana María Balsalobre, directora de Arte y Comunicación Visual del Gil-Albert. Balsalobre lamenta que se hayan «quedado fuera muchos otros proyectos interesantes» pero ello demuestra que la generación actual de artistas contemporáneos es una «cantera» inagotable de nombres.

Cada artista, así como su comisario, recibirá mil euros para desarrollar su proyecto, además de que el Gil-Albert realizará un catálogo de cada exposición individual y se ofrecerán dos visitas guiadas y un encuentro con el público entre artista y comisario.

En esta edición, el jurado, presidido por el diputado de Cultura, César Augusto Asencio, y formado por Juana Mª Balsalobre, Elena Aguilera, Remedios Navarro, Luisa Pastor, José Piqueras y Jesús Zuazo, y Amparo Koninckx de secretaria, puntuó en primer lugar a Roberto López Corrales (Villena, 1974), artista multidisciplinar que maneja la pintura, el dibujo la fotografía o el vídeo, con un proyecto titulado Principia, comisariado por Antonio Barroso Vega, A López Corrales le siguen de cerca la alcoyana Mónica Jover, que presenta su proyecto de pintura, collage e instalación, Del misterio de la vida y lo creado, supervisado por Isabel Tejeda; y la oriolana Rosell Meseguer, que vive a caballo entre Chile y Madrid, y que mostrará su trabajo fotográfico Lo invisible, comisariado por José Luis Martínez Meseguer.

Alberto Vicente Santonja se centrará en la escultura con su proyecto Inversión Matricial. Do it yourself, con Gabriel Songel de comisario, mientras el Grupo BYE –formado por Borja Moreno, Chao Yan Lee y Esteban Ferrer– presentarán Fridonia. Ciudad Fake a través de escultura y gráfica digital.

La ilustradora de Bigastro becada y residente en el extranjero Lola Lorente llega con una propuesta Mi comisariada por Gertrud Gómez de dibujo, cómic e ilustración, mientras que la instalación, performance y audiovisual corresponde al proyecto Lo visual de la escucha, de Jorge Burillo (filólogo, profesor de piano e improvisación, compositor, intérprete e investigador), comisariado por el artista y profesor de matemáticas Juan F. Navarro.

El alcoyano Xavi Carbonell, que en los últimos años ha expuesto sus obras principalmente en Nueva York, ha sido seleccionado con su propuesta exclusivamente de pintura, Blustle, comisariada por Mª Josefa Gadea.

El videoartista y fotógrafo ilicitano Cayetano García Navarro, que ha desarrollado varias residencias artísticas en Islandia, expondrá sus fotografías bajo el título de Trust Me, con David Trujillo de comisario, que expuso en la Casa Bardín el pasado año.

Pintura y fotografía es la propuesta de José Antonio Hinojos, profesor de Bellas Artes en Altea, que mostrará Landscapes from nowhere.

«Las líneas de trabajo son muy diversas y cada vez se relacionan más disciplinas y se utilizan más soportes por los artistas, lo que da una idea de la riqueza del arte actual», apunta Balsalobre, que recuerda que Arte en la Casa Bardín nació «en un momento en el que no había ninguna plataforma desde la que mostrar el arte que hacían los alicantinos». Sin peligro de caer en la repetición, como hizo en su momento el ciclo de La Lonja, ahora recuperado por el Consorcio de Museos, «vamos descubriendo artistas y sus lenguajes de creación actuales».