Keith Richards ha afirmado que los Rolling Stones grabarán nuevo material próximamente, después de la publicación el pasado año del disco de versiones 'Blue & Lonesome'.



Según ha señalado en el espacio de preguntas 'Ask Keith' de su página web , en respuesta acerca de su inspiración para regresar al estudio con los Stones, Richards ha indicado que están listos para trabajar en nuevas canciones.







Watch the full new #AskKeith video about the Stones returning to the studio after the success of #BlueAndLonesome: https://t.co/XZ80qhuTKe pic.twitter.com/gKH7b6cZJ9