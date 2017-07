Una artista une imágenes para crear paisajes surrealistas

Se dice que la experiencia es un grado, aunque lo cierto es que en algunas ocasiones, por muy joven que uno sea, hay ciertos aspectos para los que no hace falta vivir cien años. Y si no que se lo pregunten ala joven portuguesa Luisa Azevedo. A través del arte, algo que no cala tanto en la gente de su generación, ha conseguido convertirse en todo un fenómeno en Instagram, donde cuenta con más de 70.000 seguidores. Porque su trabajo, como ella a su corta edad, es especial. Azevedo une imágenes para crear paisajes y momentos subrrealistas que han calado de lleno en los 'millenials' del momento.





Children see magic because they look for it ??? Una publicación compartida de Luisa Azevedo (@hey.luisa) el 26 de Mar de 2017 a la(s) 2:22 PDT

New species of flamingos ?? Collaboration with dear Corinne @_nomadicmom ? . OP: @_nomadicmom Una publicación compartida de Luisa Azevedo (@hey.luisa) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 9:45 PDT

Así, la creatividad y el ingenio son las armas secretas de la joven de Lisboa, que consigue formar tanto paisajes, cmo objetos, retratos... Desde su página web, Hey Luisa , la joven se retrata para sus seguidores y describe algunos detalles de su vida. "Me gusta crear", sentencia, para añadir que "aprendí la mayoría de trucos de, viendo tutoriales en Youtube".Todo un talento que ha progresado en tan solo un año, cuando empezó esta serie fotográfica. Ahora, estudiando Bellas Artes en Lisboa, se está especializando en arte multimedia, una disciplina innovadora que, seguramente, podrá hacer evolucionar más a Azevedo en sus mundos imaginarios. "Encontré en la fotografía y su manipulación un. A través de la deconstrucción, construyo mi propia realidad".