Antonio Banderas: «El regreso a España se va a producir»

«El regreso a España se va a producir», manifestó ayer el actor, director y productor Antonio Banderas tras concocer la concesión del Premio Nacional de Cinematografía que otorgael Ministerio de Cultura. Banderas señaló a Europa Press que tiene la «impresión» de que este premio obedece al hecho de haber colaborado a «abrir puertas de espacios que quizás eran muy difíciles de conquistar» y a la «internacionalización de actores españoles», algo que ahora se ve «con una naturalidad distinta» a cuando se marchó a Estados Unidos.

«No solo se tiene que ser español practicándolo desde España, sino que se puede ser desde diferentes cinematografías y al mismo tiempo también te conviertes en referente de tu país fuera de él», dijo el actor en conversación telefónica desde el Festival de Cine de Ischia, en Italia, donde ha presentado las películas Black Butterfly, dirigida por Brian Goodman, y Stoic, de Isaac Florentine.

En declaraciones a Efe, el premiado dijo sentirse «contento y lleno de gratitud» por la concesión de este galardón institucional y avanzó que espera volver a ponerse pronto detrás de la cámara. «El siguiente paso para mí es volver detrás de la cámara», señaló. «Son muchos los profesionales de altura que han recibido este premio, me siento un poco abrumado», agregó.

Banderas, que en enero pasado sufrió un ataque al corazón, dice encontrarse en perfecto estado de salud y haciendo vida normal, aunque profesionalmente se esté tomando las cosas con más calma. «He bajado bastante el ritmo, y este será el camino», declaró el actor. «Estoy haciendo vida absolutamente normal. Lo que ha cambiado es que he corregido un error tremendo, fumar, eso se ha acabado, y también estoy trabajando un poco menos». No obstante, trabajar menos para Banderas es tener una agenda llena de proyectos. Acaba de rodar en Carmona (Sevilla) su parte de Life Itself, una producción estadounidense dirigida por Dan Fogelman en la que comparte cartel con Olivia Wilde y Samuel L. Jackson. Y el 28 de septiembre empezará a rodar en Italia otra producción norteamericana, sobre la vida de Lamborghini. Después de eso, sí, la idea es volver a dirigir. «Cada película lleva un año, entre preparación, rodaje, montaje y promoción, y eso me permitirá enfocar el trabajo y la vida de manera diferente», ha señalado Banderas, que baraja varios proyectos para dirigir.