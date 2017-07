Luis Fonsi: «Siempre pensé que ´Despacito´ tenía mucho potencial»

Veinte años han pasado desde que el puertorriqueño publicó Comenzaré, su primer álbum y con el que consiguió sus primeros discos de oro. El máximo exponente actual de la música latina presenta el sábado en Benidorm sus temas más sonados y promete «mucho baile y mucha energía» con «una mezcla de lo romántico con lo rítmico».

¿Despacito o suavecito?

Yo siempre despacito pero como hoy tengo poco tiempo creo que nuestra conversación va a tener que ser rapidita [ríe].

Dicen que solo arriesgan los valientes y usted ha arriesgado y ganado. Tras veinte años de carrera y siete álbumes en el mercado, decide aparcar las baladas, dar un giro a su estilo musical y su Despacito rompe récords. ¿Lo esperaba?.

Estoy completamente de acuerdo con eso. Siempre he dicho que hay que arriesgar porque uno no puede tener miedo a crecer y a probar lo que el cuerpo le pide. Me tomé un riesgo y evolucioné aunque tampoco creo que Despacito sea tan diferente a lo que había hecho hasta ahora. Pensé que habría gente que diría: 'Uy, ¿por qué no está cantando la típica balada romántica?', pero arriesgué porque creí que era el momento oportuno. Tenía la canción correcta y la sentí como muy natural. Yo tengo ritmo en mi sangre y me apetecía hacer algo así. La canción la escribí con la misma guitarra que escribo todas mis canciones. No creo que esté haciendo algo tan diferente, pero sí que es cierto que ahora mi música tiene más ritmo.

Un ritmo que está haciendo bailar a todo el mundo. Es imposible resistirse al Despacito...

Te respondo con mucha humildad pero la verdad es que siempre pensé que la canción tenía mucho potencial. No soy de los que cuando escribe una canción piensa si el hit va a tener o no éxito porque no me adelanto a los hechos. Me emocioné mucho el día que escribí la canción con Erika Ender; cuando la grabamos, nos miramos y dijimos ¡guau!. Es una canción con una letra cuidada, una melodía muy pegadiza, sabor y energía, por lo que tenía todos los ingredientes para ser una canción importante. Pero de ahí a lo que ha pasado, olvídate. Jamás me lo hubiese imaginado. La canción está funcionando bárbaramente, es número uno en 77 países y el vídeo está batiendo todos los récords de visitas. Es una locura. Una auténtica locura.

Las cifras que está moviendo la canción asustan..

A mí no me asustan pero sí que me sorprenden. Ver que diariamente el vídeo tiene 20 millones de visitas y que está rompiendo todos los récords de la historia es una bendita locura que me sorprende y emociona. No lo puedo creer, la verdad.

¿En algún momento le ha sobrepasado este éxito?

Ha sido toda una sorpresa y cada día me levanto y doy gracias a Dios. Es como que mi cuerpo aún no lo ha logrado digerir del todo. Estoy disfrutando del camino pero aún estoy montado en la montaña rusa y hasta que no baje no seré consciente de lo que acabo de lograr; estoy disfrutando y no me quiero bajar de la montaña en un buen tiempo. Cada día estoy en un país diferente y no estoy teniendo tiempo para saborear un éxito que sí estoy disfrutando. Quizás hasta fin de año, cuando esté de vacaciones, no entenderé lo que estoy viviendo y he logrado.

Ha puesto de moda el pop latino.

No me voy a llevar yo ese crédito, la verdad. Te doy las gracias pero no creo que haya reinventado la rueda. Mezclar el pop con lo urbano es algo que ya se había hecho. Pienso que muchos artistas han ido abriendo esa puerta poco a poco y que Despacito ha logrado abrirla del todo. Para mí, Despacito es el nuevo pop latino, lo que la gente quiere escuchar y bailar y a lo que el mundo entero se está conectando. Países de Europa, Asia y América necesitan ese ritmo para identificarse porque no entienden el idioma pero el ritmo les une. Creo que la canción está representando bien a nuestro idioma y nuestra cultura. ¡Estamos triunfando sin tener que cantar en inglés!

En otoño saldrá a la venta su nuevo álbum. ¿Vuelves a las baladas o apuestas por un estilo, digamos, más Despacito?.

Yo siempre adelante [ríe]. Nunca doy pasos hacia atrás pero eso no significa que vaya a abandonar las baladas. Para nada. Soy un cantante romántico y un cantante pop. El disco, que ya está hecho, va a sorprender porque tiene muchas fusiones. Las baladas tienen un aire nuevo y son más frescas. Me he tomado mucho tiempo en producir este disco porque quería que sonara a futuro y no a pasado. Espero que la gente lo disfrute y se dé cuenta de que el pop está evolucionando mucho.

¿Cómo será el concierto?

Los conciertos de esta gira tienen mucho baile y mucha energía y, cómo no,recordaremos éxitos y cantaremos alguna que otra canción nueva para que la gente sepa por dónde va a ir el nuevo álbum. El concierto será una mezcla de lo romántico con lo rítmico.