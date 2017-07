Juan Carlos Rosa Casasola, "De ida y vuelta en Alicante

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert inaugura mañana la exposición "De ida y vuelta" del artista Juan Carlos Rosa Casasola. La muestra, comisariada por Andrea Brotons, presenta obras de gran riqueza visual realizadas a partir del proyecto "Dona tu ropa al arte".



El artista presenta varias piezas "site-specific" elaboradas gracias a la ropa donada. Tal como explica Brotons, "sus instalaciones inundan la antesala de la Casa Bardín generando una búsqueda hacia reflexiones sobre temas contemporáneos como son el choque de las nuevas tecnologías a nuestra percepción de la realidad, el distanciamiento o la añoranza en la escena digital".

El acto tendrá lugar en la Casa Bardín, a partir de las 20 horas, y la exposición permanecerá hasta el próximo 1 de septiembre. Asimismo, el viernes 21 de julio, a partir de las 22 horas, tendrá lugar una performance a cargo del artista seguida de una visita guiada a la muestra.

Rosa Casasola, original de Benidorm, reside actualmente en Berlín y su trayectoria incluye numerosas exposiciones y reconocimientos. Especializado en Pensamiento y Cultura Visual por el Máster de Producción Artística de la Universidad Politécnica de Valencia, y licenciado en Bellas Artes, premiado como mejor expediente 2012, continuó la investigación en el Máster de Artes Visuales y Multimedia.

Algunas de sus muestras División del espacio-tiempo I", que fue expuesto en el IVAM en 2011 por el XXXVII Premio Bancaja de Pintura,"Escultura y Arte Digita2l; "#BestSeller XVIII", seleccionado para el III Premio Mardel, en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante en 2015; "Everybody wants an iPhone", que formó parte de Emerge 2014, en la Galería Rafael Pérez Hernando de Madrid; y "#Smartpaint", Lección de anatomía, que fue expuesto en la colectiva de 2015 del Premi de Pintura Fundació Guasch Coranty de Barcelona.