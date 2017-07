«Es bueno hallar a una pareja más lista que uno. Eso estimula mucho»

Este catedrático de Psicología Biológica es uno de los mayores expertos españoles sobre inteligencia. Además es autor de una veintena de libros, con títulos como «Tu inteligencia: cómo entenderla y mejorarla».

¿Qué es la inteligencia?

Nuestra principal fuerza adaptativa, que nos permite crear, razonar e innovar. Gracias a ella dominamos el mundo, pero no sólo porque nos adaptamos bien, sino porque somos capaces de manipular el entorno para que éste también se adapte a nosotros.

¿Se puede mejorar la inteligencia de la humanidad?

Se puede. De hecho se hace. La inteligencia se mide y con los resultados obtenidos podemos afirmar que algo hacemos bien socialmente que tiene un impacto positivo entre nosotros. La generación de nuestros jóvenes de 20 años es más inteligente que la de sus padres y que la de sus abuelos. Lo mismo que sucede con la estatura. Esta capacidad no hace a los veinteañeros más cultos, pero sí es verdad que es una generación con mucha potencia para enfrentarse a problemas numerosos.

Perdemos capacidad manipuladora. De hecho se dice que somos más torpes que los hombres de Cromañón.

Como manipuladores somos unos zotes, pero tenemos otras muchas virtudes.

¿La inteligencia es como un músculo que se puede desarrollar como en un gimnasio?

Existe una concepción muy ingenua sobre este tema. Es estúpido pensar que si pasas a tu niño por un programa de estimulación durante dos años te va a salir más inteligente que los demás. Lo de la inteligencia se parece al esfuerzo físico. Si, como dice, alguien va a un gimnasio a sacar músculo, seguro que lo conseguirá. Si deja de hacer ejercicio, el físico se viene abajo.

¿Cómo mejorar la inteligencia?

Búsquese amigos inteligentes.

Ya me lo está poniendo difícil.

Es así. Y vea películas que le hagan pensar y lea libros que merezcan la pena? Y, sobre todo, es importante encontrar una pareja que sea más lista que uno. Eso sí estimula. Es bueno tener al lado a personas que empujen.

¿Cree sin atisbo de duda en los sistemas de medición de la inteligencia?

Es como si me pregunta que si creo en un termómetro. Pues sí, pero si el termómetro se usa para pinchar el brazo de alguien, deja de ser válido. Hay gente que utiliza las pruebas de medición de forma incorrecta, pero la culpa no es de las pruebas, sino de quien las maneja. En los Estados Unidos, los resultados de un sistema de medición son los que pueden decidir si a un preso se le ejecuta en la silla eléctrica o no. Cuestión, como ve, de vida o muerte. Y siempre hay que aceptar un margen de error.

¿Somos todos más listos de lo que creemos?

Por regla general, sí. Lo que pasa es que los seres humanos somos vagos. Por eso es tan importante tener cerca a personas que motiven. Y que tú hagas lo mismo con ellas.

A lo largo de las décadas, ¿en qué campos mejoramos más y en cuáles menos?

El crecimiento es muy irregular. Mejoramos mucho en inteligencia no verbal, por ejemplo, y menos en aritmética y vocabulario.