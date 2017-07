Un brunch y otras historias

ues, me he ido de brunch y de fashion night, todo muy cool, muy trendy y me hice un selfie. Lo del brunch todavía no tengo muy claro si es un desayuno tardío, un almuerzo o el aperitivo de toda la vida. Y es que hacer footing ha pasado a la historia, ahora uno es runner y punto. Traducido: el que corre. Y para coger fuerzas, nada mejor que un muffin (magdalena). Y es que este postureo en inglés tiene las ventajas de que es más corto y, en ocasiones, suena mejor. No hay dudas, entre Pepa Pig y Pepa Cerda no hay color.

Pues bien, esta semana, en la sala de Personal Shopper, El Corte Inglés de Alicante y su equipo de asesoras de imagen organizaron, para sus clientas más exclusivas, un brunch con motivo de la presentación de la última colección de joyas de Emolo, con su diseñadora Fuensanta Lorenzo. Una murciana de 40 años que dejó su trabajo en un banco «en búsqueda de la satisfacción profesional». Lo consiguió o por lo menos va por el buen camino. Es la única firma española que pisará la feria JA- New York, en Times Square el próximo 22 de julio. «Comencé haciendo collares y pulseras para hermanas, primas, amigas? Luego, el boca a boca disparó la demanda». Y es que «cuando algo te apasiona no conoces límites y sacas tiempo de donde no hay», asegura Fuensanta que utilizó los apellidos de sus hijas para poner el nombre a su firma, que fuera del territorio nacional está presente en EE.UU, Portugal, Puerto Rico y Austria.

La diseñadora contó en primera persona su experiencia, mientras las clientas vips del servicio de asesoría de imagen de El Corte Inglés y los blogueros escuchaban con atención mientras degustaban sushi, maki y otras delicatessen japonesas.

Pues, el sueño de Fuensanta, vivir de lo que le gusta hacer, es el mismo que el de estos seis alumnos de EASDAlcoi (Escuela de Arte y Superior de diseño): Nacho Ferri, Marta Moreno, Verónica Sanvictor, Liras Ayuso, Belén Llin y Montse Corbi. Los jóvenes diseñadores participaron en la última edición de Copity Fashion Friday, en el recinto La Seda (Playa de San Juan). Un desfile en el que mostraron sus trabajos elaborados artesanalmente con materiales tan dispares como el crochet, la tela vaquera, látex?El resultado, diseños inspirados en temas tan variopintos como los cómics, el Bauhaus, el mar, el cine de Akira Kurosawa o las setas.

Y la lluvia no impidió que muy cerquita, en el restaurante AlGolfo, al mismo tiempo que se celebraba el desfile, APCA(Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante) reuniera a 200 personas en su cóctel benéfico. Una cita muy especial con marcado acento pamplonica. «Como coincidía con los Sanfermines, hemos aprovechado para celebrar el 40 aniversario con estos pañuelitos rojos», explica Elisa Torres, gerente de la entidad. A la muñeca o al cuello, todos los asistentes portaban el pañuelo, como el rector de la UA, Manuel Palomar, el presidente de APCA, Vicente Torres, Carmen Alcántara, la senadora A sunción Sánchez Zaplana, Miguel Quin, del Grupoidex, Carlos Giner, gerente de APSA, María Vidal, Mónica Díaz y representantes del consejo territorial de la ONCE, entre otros muchos.