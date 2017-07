Una periodista rusa acusa a Maradona de acoso sexual

Una periodista rusa acusó ayer a Diego Armando Maradona de acoso sexual en un hotel de San Petersburgo, adonde el astro argentino fue invitado a la final de la Copa Confederaciones que disputaron Alemania y Chile y que ganaron los teutones por la cuenta mínima. La mujer, identificada como Yekaterina Nadólskaya, aseguró que Maradona intentó quitarle la ropa cuando anoche se quedaron solos en la habitación, a la que había subido con el propósito de hacerle una entrevista. "Vino su ayudante, me arrojó 500 dólares, y luego llamaron a los guardias de seguridad. Tres hombres me sacaron de la habitación. Ni siquiera me dejaron sacar mis cosas".