El Preventorio de Aigües, escenario para el terror en una novela

Carlos Samper fue una noche al Preventorio de Aigües y supo de inmediato que tenía que convertirlo en escenario de una novela de miedo. Desde entonces no ve con los mismos ojos ese complejo destartalado, que tuvo sus momentos de gloria como hotel-balneario a finales del siglo XIX, a pocos kilómetros de Alicante.

«¡Uf!, yo ahora lo veo como un sitio de terror, como el que me he inventado, aunque nunca fue así en la vida real. Pero de noche se pasa miedo, da mucho respeto estar allí», indica el autor de Preventorio, que el próximo lunes publica la editorial alicantina Dilatando Mentes, especializada en la literatura fantástica y de terror.

Carlos Samper (Alicante, 1977) insiste en que «toda la historia es ficción, nada es real», no sea que se le echen encima las autoridades locales por invocar a los fantasmas en su zona, aunque el complejo del Preventorio, recuerda, «resulta fascinante a todo el mundo y tiene un halo de misterio que hace que haya un montón de videos en Internet de gente que se mete allí por la noche, por los túneles subterráneos, gente que ha hecho psicofonías, también lo han sacado en el programa Cuarto Milenio... Es que es un lugar novelístico del que se pueden contar historias».

Esta es la primera incursión en el género de Samper, licenciado en Ciencias del Mar y profesor en un colegio de Monforte del Cid, ya que su anterior novela, El retorno de las Hechiceras Negras (ed. Amarante, 2014) era de corte fantástico.

Preventorio es una novela que su autor define «de suspense y terror para público juvenil y adulto» ambientada en este complejo, que tras la Guerra Civil fue sanatorio de enfermos de tuberculosis, abandonado desde los años 70 y del que hoy solo queda su estructura. La historia que cuenta Samper transcurre de forma paralela entre el año 1951 y la actualidad y está protagonizada por dos parejas de amigos que deciden visitar este lugar fantasmal una noche que cambiará sus vidas, ya que van encontrando cosas que pasaron en otro tiempo.

«Lo que yo leo habitualmente es fantasía y terror. Me gusta mucho que consiga asustarte una novela cuando la estás leyendo, tiene mucho mérito. Y espero que la gente se sorprenda con la mía», indica el alicantino, que escribió la historia por las noches durante un verano y luego añadió dos capítulos más «sacándole punta» con sus editores, José Ángel de Dios y Maite Aranda.

«Investigué durante un tiempo antes la historia del edificio, que era un complejo con mucha actividad del que hoy solo sigue su estructura y es objeto de actos vandálicos», explica Samper, que también se zambulló en la dictadura franquista de los años 50 para conocer la mentalidad de la época así como en la tuberculosis, que entonces causaba estragos.

Preventorio cuenta con ilustraciones de Cecilia García, además de prólogo y epílogo, de Tony Giménez y Elena Merino, y como es habitual en la editorial Dilatando Mentes, los libros que publica siempre se acompañan de varios extras, como una lista de canciones con código QR relacionadas con la historia, «algunas elegidas por mí y otras por ellos», apuna Samper. Entre otros temas, se encuentra el tema central de la serie True Detective ( Far away from the road, The Handsome Family) o «más tétricas de videojuegos de terror, que también me gustan mucho, como Silent Hills».

Los libros del británico Adam Nevill ( El ritual, Apartamento 16) o El resplandor de Stephen King se encuentran entre las referencias de Samper quien, sin embargo, no saca provecho de sus conocimientos en Ciencias del Mar en sus novelas. «No mucho, pero se ve que el mar inspira», bromea.