«He dado un nuevo empuje a una gran banda como Pixies»

Es un grupo que ha influido a centenares de bandas en todo el mundo y uno de los platos fuertes de la edición «gigante» del Low Festival 2017.

El viernes 28 de julio los Pixies ofrecerán en el Low Festival de Benidorm su único concierto de 2017 en España, dentro de la gira que arranca el próximo miércoles en el londinense Hyde Park. «Vamos a darlo todo en el escenario del Low para que la gente se vaya contenta», asegura al teléfono desde California Paz Lenchantin, la bajista que se incorporó a la banda a finales de 2013 para sustituir a Kim Deal, una sombra que la persigue por lo que ella reivindica su personalidad. «Todo el mundo utiliza la palabra reemplazar pero a mí me gusta pensar en la continuación de la carrera que los Pixies tienen marcada como estilo de música. Kim no estaba dispuesta a seguir por sus asuntos personales y yo estaba dispuesta a hacerlo con mi propio estilo y a mi manera, dando un nuevo empuje a una gran banda».

Lenchantin, de 43 años, ha encajado como un guante a medida en el cuarteto nacido en 1986, paradigma del rock alternativo y el noise, adalides de un estilo que combina las guitarras más tormentosas con las más dulces melodías pop, e influenciada a su vez por el surf rock y el post punk.

«Definitivamente estamos en un buen momento, con buena química entre los miembros de la banda, atravesando un momento dulce, y seguro que esto nos llevará a sacar un nuevo disco en el futuro próximo. A mí me encantaría ya que Head Carrier (2016) es el primer disco de la nueva formación de la banda y creo que fue una buena introducción de los discos que están por venir», explica la bajista de origen argentino, aunque no pone fecha a una nueva entrega discográfica: «Vamos a estar sucesivamente de gira, descanso, gira, descanso, así hasta final de año... por cierto, tenemos un conconcierto en Dana Point, California, que es una ciudad surfera, donde va a ver una competición de surf y los Pixies estarán tocando allí el 8 de septiembre y es uno de los conciertos que más me apetece porque es un deporte que he practicado y me gusta ver».



Rock y olas

El surf siempre está presente en Pixies y en la vida de Lenchantin, incluso en el momento de su incorporación a los de Boston. «Estaba esperando la llamada para saber si iba a ser la nueva chica Pixies después de la prueba que me hicieron, y para hacer más llevadera la espera me fui a una zona de surf donde iba todos los días por aquel entonces cuando vi a uno de mis surferos favoritos que se disponía a meterse en el agua mientras yo me quedaba en la orilla fumando y viéndole surfear. Mientras surfeaba en una de las olas, se cayó y perdió la tabla que no la llevaba atada y cuando ví que esta se iba a estrellar contra las rocas, apagué el cigarro, me tiré al agua para salvarla y cuando llegué a la orilla, le di la vuelta para clavarla contra la arena cuando para mi sorpresa en la tabla estaba escrito en letras mayúsculas la palabra P I X I E S, lo que tomé como una señal divina de que debía formar parte de la banda. Le pregunté por qué tenía escrito eso en la tabla y es que en inglés aparte del grupo que conocéis, pixie significa duende aunque también me dijo que era un gran fan de la banda. Yo en ese momento no le confesé que estaba esperando la llamada para formar parte de los Pixies, para que no se viniera todo abajo».

También tiene un origen surfero una de sus imágenes más recurrentes, la de Lenchantin tocando descalza: «Hace unos seis años estaba con mi banda y surfeando mucho. Acostumbrada a estar en la playa, durante un par de conciertos toqué descalza y esas fotos corrieron como la pólvora . Desde entonces parece ser que soy la bajista descalza que toca en los conciertos pero fue sólo una coincidencia. También es cierto que durante uno de los conciertos se me rompió el tacón de uno de mis zapatos y me los quité, notando que estaba muy agusto, y decidí que durante esa semana seguiría tocando descalza y de ahí viene todo».

Lenchantin, también violinista, cellista, guitarrista y cantante, cuya carrera incluye a grupos como A Perfect Cycle, Zwan, la banda femenina The Chelsea y la grabación de un disco con Queens of Stone Age, mantiene una apretada agenda de colaboraciones, especialmente en el mundo del cine. «He hecho algunas películas, grabando mi propia banda sonora y estoy relacionada en el mundo del cine con gente que hace películas, teatro, video. Me encantaría centralizarme más en la producción de música, grabaciones en las que no soy la músico sino la productora. Estoy construyendo mi estudio ahora mismo y cuando vuelva de la gira en 2018 y esté de vuelta en casa me centraré en este proyecto. No tengo ningún deseo de hacer más tours aparte de los que hago con Pixies, que ya son suficientes y de los cuales estoy muy contenta».