Holanda, Rusia e Italia, en el Festival de Jóvenes Orquestas de Alicante

La Diputación de Alicante ha renovado su compromiso con los jóvenes músicos de todo el mundo tras la firma de un convenio de colaboración entre la Fundación de la Comunitat Valenciana ADDA, la Fundación de la Comunitat Valenciana Auditori Teulada Moraira y el Instituto Municipal de Cultura Joaquín Chapapietra Torregrosa de Torrevieja para la celebración del V Festival de Jóvenes Orquestas en Alicante.

El evento se desarrollará del 30 de julio al 6 de agosto, tal como ha anunciado esta mañana el vicepresidente y diputado de Cultura, César Augusto Asencio. "El ADDA, en su misión de fomentar, promocionar y divulgar la música y las artes escénicas y con el objetivo de promocionar a las jóvenes promesas que empiezan a abrirse camino, tuvo la iniciativa en 2013 de organizar y acoger este festival, junto a otros auditorios de la provincia de Alicante. Ahora podemos hablar de una cita que se ha convertido en un referente a nivel internacional y a la que han optado 30 agrupaciones de toda Europa", ha explicado el diputado.

En este sentido, el director artístico del festival, Francisco Maestre, ha puntualizado que, junto a la Orquesta de Jóvenes de Alicante (OJPA), la organización ha seleccionado a la Orquesta de Jóvenes de Amsterfort –formación holandesa con más de 55 años de trayectoria-, a la Joven Orquesta de Cámara Vasilev Ostrov de San Petersburgo –con relevantes solistas ganadores de prestigiosos certámenes- y a la Orquesta de Jóvenes de la Svizzera Italiana –agrupación suizo-italiana que ha ofrecido destacadas audiciones en los últimos tres años de gira mundial. Todos los conciertos serán gratuitos, hasta completar el aforo del ADDA.

Por otro lado, tanto el alcalde de Teulada, Carlos Linares, como el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, han coincidido en destacar el apoyo del Gobierno Provincial para vertebrar la provincia a través de la cultura musical. Desde la primera edición, el evento ha contado con la colaboración del Auditorio Teulada Moraira para albergar la celebración de los conciertos y este año el Instituto Joaquín Chapapietra de Torrevieja se suma a esta cita musico-cultural, de manera que queda cubierta toda la provincia de norte a sur.

Concierto final de curso en el ADDA

La OJPA, junto a la Orquesta de Aspirantes como invitada, despide mañana el curso con un concierto que tendrá lugar a las 20 horas en el ADDA. Bajo la dirección de Francisco Maestre se interpretará en la primera parte la "Ouvertüre Coriolan für Orchester, Op. 62", de Beethoven; el "Concerto for Violin and Orchestra in G minor, Op. 26", de Bruch En la segunda parte sonará "Polovtsian Dances from Prince Igor", de Borodin y "Libertadores", del alicantino Óscar Navarro. Actuará como solista el violinista Arnau Moncunill.