Thurston Moore: «Tan importante fue tocar con Morente como con Bowie»

Thurston Moore, exintegrante de la mítica banda estadounidense Sonic Youth, observa el rumbo «elitista» que ha tomado el mundo desde su actual residencia en Londres y publica un disco que, frente a «psicópatas» como Donald Trump, apuesta por una conciencia positiva, feminista y, sobre todo, global.



«Para mí tocar con Enrique Morente fue tan importante como hacerlo con David Bowie», declara el músico, ciudadano del planeta, en una entrevista ante el lanzamiento hoy de Rock n roll consciousness (Caroline International), su primer material inédito desde The best day (2014).



Elaborado en varios tramos para adecuarse a su ocupada agenda, Moore, que considera la música «el más universal de los lenguajes» y una «poderosa» forma de «resistencia pasiva», presenta cinco nuevos cortes con un hilo común. «La idea de una conciencia del rock and roll es la idea de la igualdad y de no suscribirse a ningún patrón que promueva la violencia», explica, antes de encararse con las políticas del presidente de su país, «una administración que, entre otras cosas, está demonizando y devaluando la cultura femenina».



Moore, que opina que «la salvación del mundo pasa por que todos trabajemos juntos», fue uno de los participantes en Washington de la multitudinaria marcha del pasado mes de enero en la que centenares de miles de mujeres (y hombres) se manifestaron contra la investidura de Donald Trump como presidente de EE UU. «Es un lunático; América tiene un psicópata dirigiendo el país», asevera este pelirrojo artista que celebra el poder femenino en canciones como Exalted, Aphrodite y Cusp, sobre el advenimiento de una «primavera» auténtica en la que florezca la susodicha conciencia del rock and roll.



En ese sentido, se retrotrae a la cultura de los años 70, sumida en el punk, «que en gran parte estuvo encabezado por mujeres». «Muchos de mis artistas favoritos de la época lo eran, como Patti Smith, Debbie Harry, Siouxsie Sioux, Chrissie Hynde... Pero nunca con el pensamiento de: 'Oh, son mujeres', porque eran iguales que, por ejemplo, Syd Vicious. Ese fue nuestro modelo en Sonic Youth», reivindica.



Para él, Rock n roll consciousness es «un disco más de banda» que el previo The best day después de años tocando con la misma formación, lo cual se palpa en una producción más ágil o afilada, que explota las posibilidades de sus músicos. De hecho, arranca con una canción de casi 12 minutos, la citada Exalted, que fue concebida como mayoritariamente instrumental y en la que hasta el minuto 7 y 47 segundos no suena su voz.