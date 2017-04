Amparo Pacheco, la quiosquera de Cuéntame, fallece a los 92 años

? Amparo Pacheco, la actriz que interpretaba en la serie Cuéntame a la quiosquera Sagrario y madre del actor Manolo Cal, que da vida en la misma producción al personaje de Ramón, falleció ayer en Madrid a los 92 años. Nacida en 1926 en La Solana (Ciudad Real), comenzó su carrera profesional a los 16 años, cuando empezó a estudiar Arte Dramático, y pronto se sumó a aquella generación de «cómicos» que recorrieron España llevando el teatro por todos los rincones de la geografía nacional, según recuerda RTVE en una nota. En 1944 debutó en la compañía del Teatro María Guerrero y, en una de sus giras, conoció a su marido, el también actor Manuel Salamanca. Durante la década de los 50 y 60, en compañía de su marido, Pacheco representó sobre el escenario de un teatro portátil un amplio repertorio que iba de José María Pemán o los hermanos Álvarez Quintero pasando por todos los clásicos. A mediados de los 60 comenzó a trabajar en TVE, a las órdenes del realizador Pedro Amalio López, pero no se hizo popular hasta su debut en Cuéntame cómo pasó, cuando ya tenía 77 años. «Pronto, el desparpajo del personaje de Sagrario Arjonilla se ganó el cariño de los vecinos de San Genaro y de los telespectadores, que celebraban sus ocurrencias salpicadas de tanta ingenuidad como picardía», señala RTVE. Su espontaneidad ante las cámaras la convirtieron «en un personaje tan querido», que acabó protagonizando El Diario de San Genaro, una webserie en clave de humor en la que comentaba las situaciones de los diferentes personajes de la serie y opinaba sobre los temas reflejados en cada capítulo. Su última aparición en Cuéntame fue en el capítulo 310, La boda de cristal, la conclusión de la temporada decimoséptima, porque, según RTVE, sus problemas de salud no le permitieron seguir. Pacheco intervino en series como Aquí no hay quien viva, A tortas con la vida, Manolo y Benito Corporeision, La que se avecina, El síndrome de Ulises o Stamos okupados, y en cine, en la pelí