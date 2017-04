El alicantino Aarón Cobos debuta en un musical en Washington

El actor Aarón Cobos (Alicante, 1984) debutó la semana pasada en el Teatro Gala de Washinton con la primer producción en español del musical In the Heights. Creado por el compositor Lin-Manuel Miranda ( Hamilton), cuenta la historia de una comunidad inmigrante en un barrio de Nueva York. Aarón había participado en España en otras grandes producciones musicales como High School Musical, Mamma Mia!, My Fair Lady o Priscilla, reina del desierto, pero fue el año pasado uando decidió apostar por cumplir su particular sueño. «En España he tenido la oportunidad de entrar en grandes proyectos y producciones, pero había meses en los que no me salía nada El sueldo de los artistas en España muchas veces son de cartón y las condiciones pueden a llegar a ser precarias. La crisis y la subida del IVA ha afectado en gran parte a todo el sector, y somos muchos los que decidimos coger una maleta y emprender una nueva aventura fuera». Lo que no sabía Aarón es que su sueño le llegaría a las cinco semanas de su llegada a Nueva York, cuando en su primer casting el director y coreógrafo Luis Salgado le dio la oportunidad de unirse al elenco de esta producción. «Sucedió algo que nunca me había pasado en España... El talento, sea de la clase que sea, tiene que ser respaldado, bienvenido y cuidado. Lamentablemente muchos artistas en España se han rendido ante la crisis o la subida del IVA cultural, y se han visto obligados a cambiar sus opciones para subsistir», dice Aarón Cobos. In the Heights cuenta la historia de los amores, las esperanzas y las desilusiones de una comunidad frente a los cambios demográficos en el barrio de Washington Heights en Nueva York, lleno de personajes típicos de cualquier vecindario.