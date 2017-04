González Iñárritu critica ver cine desde el teléfono móvil

El director mexicano Alejandro González Iñárritu afirmó ayer en el Festival de Tribeca que ver una película en un teléfono móvil es «como ver una postal» de la misma, ya que la imagen y el sonido «no se aprecian» de la misma manera.



«Si has visto El renacido en tu móvil, entonces no has visto la película», dijo Iñárritu, quien opinó que las nuevas generaciones «no están acostumbradas» al sonido y la imagen que ofrece una pantalla de cine.



No obstante, el director habló de las «asombrosas posibilidades» que ofrece la tecnología para hacer cine, en concreto de la realidad virtual (VR), que a su juicio no es una simple «extensión» sino «todo lo que el cine no puede alcanzar».



«El cine es un marco, y todo lo que queda fuera de ese marco tenemos que recrearlo en nuestras mentes (...) Fuera queda el 90 % de esa realidad que no llegamos a ver», argumentó.



En este sentido, destacó su nuevo cortometraje en realidad virtual titulado Carne y arena, que presentará en la próxima edición del Festival de Cannes, inspirado en historiales reales de migrantes mexicanos y de Centroamérica que cruzan la frontera para buscar refugio en Estados Unidos.



«Pensé que sería increíble poder documentar las experiencias por las que atraviesan en sus viajes en el desierto. Hacerlo con la VR fue una forma distinta», afirmó.