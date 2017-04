En el mundo de LEGO

¿Quién no se ha adentrado en alguna ocasión en los fascinantes mundos de Star Wars, The Hobbit, Batman, Jurassic World, Harry Potter o Los vengadores de Marvel? Estos son solo algunos de los ejemplos que integran el universo gigante de Lego en sus adaptaciones para el cine de animación o videojuegos. Un paso que solo es posible con el trabajo de profesionales mediantes como el de la ilicitana Dulce Isis Segarra quien, desde TT-Games, crea y adapta los personajes de su «versión original» a su «versión Lego». Es decir, se trata del amplio proceso que «transforma» a Darth Vader o El Capitán América a figuras Lego sin perder un ápice de su esencia original.

«Mi papel en el estudio es principalmente la creación y adaptación de personajes a su versión Lego para los diversos juegos que se están desarrollando actualmente. Este proceso de creación trata en algunos casos del diseño desde el concepto hasta su fase final en 3D. Este trabajo no sólo conlleva una parte artística, sino también técnica, además de llevar un seguimiento de tus tareas, fechas de entrega y comunicación tanto con tu equipo como con todo aquel que esté involucrado en cualquier aspecto del personaje que hayas creado. Afortunadamente, en el Grado en Ingeniería Multimedia se hace bastante hincapié en la parte técnica y organizativa», señala la ilicitana Dulce Isis Segarra, quien destaca el éxito de Lego en sus adaptaciones al séptimo arte y los videojuegos por su estilo inconfundible.

«Este éxito se debe en primer lugar al uso de la comedia tan presente en sus videojuegos y películas, además de la simplicidad y a su vez gran cantidad de personajes y licencias que Lego y la Warner Bros crea y posee. Otra cosa muy llamativa por parte de las películas de Lego es no solo el estilo sino también la animación que usan. Todo está animado y construido como si fueran juguetes de verdad, a parte de la forma graciosa que tienen de animar las expresiones de los personajes, los cambios de ropa, los cambios de peinado, etc... En cuanto a los videojuegos de Lego, en muchos de ellos, se mezcla diferentes personajes de diferentes licencias, y cualquiera que haya jugado a alguno de los juegos, podrá ver el trabajo empleado en la creación de las conversaciones entre todos los personajes. Estas conversaciones, siempre de un tono cómico, creo que son la parte esencial de los videojuegos de Lego y que hacen que sigamos disfrutando de ellos, tanto niños como adultos», apunta.

Dulce Isis Segarra, formada en el grado de Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante, y que actualmente reside en Wilmslow (Reino Unido), desmitifica en este sentido la visión de «videojuegos de un solo género». En otras palabras, productos del entretenimiento tecnológico que puedan ser exclusivamente para hombres o mujeres.

«Es cierto que hace no mucho tiempo, la industria del videojuego estaba básicamente compuesta por hombres y que ahora el número de mujeres va aumentando cada vez más. Creo que esto no es culpa de la industria en sí, ya que por lo menos en mi caso, no me he encontrado con ningún tipo de problema por ser mujer, es más, diría que ha sido al contrario. Cuando te presentas y ven que eres un mujer como que se sorprenden para bien, e incluso se alegran de que nos vayamos incorporando a la industria», afirma.

Isis Segarra lamenta, por otro lado, la falta de inversión cultural en España en materia de videojuegos, lo que origina este éxodo de grandes profesionales al extranjero: «Como siempre, es una pena que tanto talento se desperdicie o que se utilice en el extranjero en vez de en España, que es la que invierte precisamente en nuestra educación», comenta.

Por su parte, respecto al futuro, no considera «revolucionaria» la idea del Oculus (las gafas de realidad virtual), aunque en cualquier caso la define como una «idea genial» que deparará otros muchos proyectos sobresalientes. «Si tuviera que hablar de algo realista, creo que podrían funcionar muy bien una lentillas que mejoren la inmersión de juego de manera similar a las Oculus», concluye.