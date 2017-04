Nueve propuestas artísticas para Alicante

El comité técnico de selección que ha analizado los proyectos presentados a la convocatoria pública de la Concejalía de Cultura de Alicante para dotar de exposiciones a las salas municipales ha dado a conocer los nueve proyectos seleccionados.



En la Sala A de la Lonja expondrán Ángel Masip, con el proyecto Muebles de estudio, de escultura e instalaciones. Dómix Garrido y Mario Gutiérrez -Abierto de Acción- han presentado la propuesta Disonancias fronterizas-La artificialidad del límite político. Quedan en reserva, en opinión del jurado, los proyectos Sandstorm y Construyendo un paisaje sonoro.



En la Sala B se verán Danza espada, de Saúl Sellés, y Memorial, de José Vicente Martín Martínez.



Quedan en reserva The tree of life is eternally green y Estrellas que escapan de galaxias simétricas.



La Caja Blanca de Las Cigarreras expondrá la propuesta de KRAE, Instituto de Creación Contemporánea, Proyector-Muestra de Videoarte, y la muestra colectiva de 22 artistas Intervalo, comisariada por Alejandro Brahim Martínez. Quedan en reserva Monitoring the site-Media project y Blind.



Tres propuestas se verán en el Centro Municipal de las Artes. Sus promotores son la Asociación Médicos del Mundo (XX Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña y Retrospectiva 20 años); Yolanda Alonso Sanz, por Un paseo por los ismos, con trabajos de alumnos del Centro de Formación de Adultos Paulo Freire); Purificación Enríquez Coronado-Asociación Mare Nostrum, con la propuesta Encajando encajes con pinturas, con trabajos de encajes de bolillos.



El comité técnico de selección estuvo formado por Bernabé Gómez, de la Universidad de Alicante; Javier Moreno, de la Universidad Miguel Hernández; María Teresa Beguiristáin, por la asociación AVCA; Aurelio Ayela, artista; Rosa Castells, conservadora del MACA y Catalina Rodríguez, hasta ayer técnico de Cultura. Según el acta, las asociaciones AVVAC, ACOA y AAA no han nombrado a nadie para estar representadas.