Luis Fonsi cantará este verano «Despacito» en Benidorm

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi actuará en la Plaza de Toros de Benidorm el próximo 15 de julio, según anunció ayer el Ayuntamiento.



El recital de este artista en Benidorm será el único que ofrezca en la Comunidad Valenciana dentro de su gira internacional Love and Dance World Tour, que comienza a finales de junio y se prolongará hasta mediados de octubre.



El concejal de Eventos, José Ramón González de Zárate, ha señalado que, con este concierto el municipio benidormense aumentará «la oferta de eventos de verano» y ha anunciado que «en breve se sumarán nuevos nombres de calado nacional e internacional».



González de Zárate ha destacado que Fonsi es en la actualidad «uno de los artistas latinos con más tirón y su presencia en Benidorm confirma a esta ciudad como un referente dentro del circuito musical y de festivales».



Las entradas para el concierto se podrán adquirir en próximas fechas a través de www.ticktackticket.com, www.ticketea.com y El Corte Inglés.



Luis Fonsi ya tenía previsto actuar en España este verano, con dos citas ya confirmadas dentro del Universal Music Festival de Madrid y el Starlite de Marbella, para presentar su noveno disco de estudio, el cual, según anticipó a Efe, será «una mezcla de pop, toques latinos y ritmos urbanos» en la línea del súper éxito Despacito.



El artista puertorriqueño cantará esta canción por primera vez en televisión en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebrará el próximo 27 de abril en Miami (Florida, Estados Unidos).



Fonsi presentará en directo el tema que le ha convertido en número uno de la lista global de Youtube, plataforma en la que el vídeo de Despacito roza ya las mil millones de reproducciones, informó en un comunicado Telemundo, que transmitirá los premios.



Su éxito junto al también boricua Daddy Yankee traspasó idiomas esta semana, cuando se publicó la nueva versión en la que colaboró Justin Bieber, que canta en inglés y en español.



Tras 17 años de carrera y hits como la balada No me doy por vencido, Fonsi convirtió su Despacito en la tercera canción más escuchada en Spotify a nivel internacional.



Además, el tema ha superado las diez semanas consecutivas en el número 1 de la lista oficial de ventas de sencillos en España.