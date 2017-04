Richard Gere critica a Trump: «Es una pesadilla»

El actor Richard Gere ha criticado el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha definido como «una pesadilla», y ha lamentado que cada vez haya más líderes que se ocupan de sí mismos y no trabajan por la inclusión.



«Sé que también hay problemas en España y en todas partes. Este tipo de líderes que lideran hacia atrás y no hacia adelante, es una involución, no una evolución de la humanidad», constató en una entrevista realizada ayer en TV3 donde acudió para presentar su última película, Norman, que se estrena en Barcelona dentro de la primera edición del Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi, que apadrina.



Para Gere, en el mundo hay demasiados líderes que «estimulan la protección de uno mismo», lo que, a su juicio, equivale a promover la parte más solitaria de las personas.



También explicó que, por sus críticas al Gobierno chino, no puede entrar en el país desde 1993, pero que ello no le ha supuesto ningún problema en Hollywood.



Aunque no podrá estar en Catalunya el día de Sant Jordi, el 23 de abril, el actor aseguró que le parece una jornada «maravillosa» tras recordar que estuvo en la capital catalana hace diez años.



El actor, de 67 años de edad, ha explicado que hace cuarenta años que no come carne, y que hace un mes que es «completamente vegetariano por motivos morales».



Richard Gere, que ayer pasó por el programa Hora Punta de TVE, disfrutó de la ciudad deBarcelona antes de recibir el galardón del festival.



El intérprete norteamericano será premiado por segunda vez en nuestro país por su carrera profesional, ya que la primera fue en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El protagonista de películas tan conocidas como Oficial y Caballero o Pretty Woman recibió el Premio Donostia que homenajeaba y reconocía todo el trabajo realizado en sus más de veinte años en activo.