El Valle Trenzado viaja a Tokio

Arquitectura. El Valle Trenzado de Elche vuelve a viajar. En esta ocasión a Tokio, donde el proyecto del grupo Aranea -aún sin acabar de ejecutar- se presenta en una exposición tras haber ganado el premio de la Bienal Internacional de Arquitectura Barbara Cappochin. En la capital nipona muestra también otra de sus propuestas, seleccionada por la publicación GS House.

Ha viajado y ha sido premiado en numerosas ocasiones. Forma parte de la mejor bibliografía sobre arquitectura y se le requiere para exposiciones dentro y fuera de España. La última, en la localidad francesa de Lyon. Y eso sin que el proyecto se haya ejecutado al completo y sin que tan siquiera se haya inaugurado lo construido. El Valle Trenzado de Elche puede ser una de las propuestas arquitectónicas más inacabadas y, sin embargo, más reconocidas a nivel nacional e internacional.



El grupo alicantino Aranea, integrado por Francisco Leiva y Marta García Chico, firman esta propuesta. Ahora, las fotografías y el desarrollo del proyecto se pueden ver en Japón, en el Tokyo Showroom, con motivo de haberse alzado en la última edición con el premio de la Bienal Internacional de Arquitectura Barbara Cappochin.



Leiva se ha desplazado a la capital nipona para asistir a la inauguración de la muestra, el pasado día 8, y ofrecer una conferencia el lunes en el Instituto Italiano de Cultura para explicar este proyecto interminable, junto a los arquitectos Madoka Aihara y Hikohito Konishi, ganadores de anteriores ediciones de este galardón.



Pero la presencia de Arena en Japón es por partida doble. La publicación anual GA House, dedicada exclusivamente a proyectos de viviendas, elige una propuesta del estudio alicantino desde 2011 para la revista, pero también lo incluye en una exposición anual, que se puede ver hasta el 4 de junio en su galería de Tokio, en la que reúne a arquitectos de prestigio internacional para que muestren sus proyectos. En este caso, Aranea presenta el de una vivienda unifamiliar en primera línea en El Campello. Allí también exponen sus proyectos profesionales de la talla de Zaha Hadid, Tadao Ando o Selgascano. En otras ocasiones, han seleccionado proyectos como la casa Lude, la casa de la Balsa en El Campello, la casa Toto en San Vicente o un prototipo de viviendas que están sin construir.



Marta García Chico, la mitad de Aranea, asegura que es una casualidad que hayan coincidido ambas cosas en Tokio y destacó «las alegrías» que está dando al grupo El Valle Trenzado, pese a su situación. «En 2014 acabamos la mitad de la primera fase, no se hicieron los accesos, no se plantó la vegetación, la parte más bonita se quedó hecho un desastre... y ni siquiera está inaugurado».



El Consejo de Arquitectos de Europa definió este proyecto como «una autopista peatonal que une las dos partes de la ciudad de Elche separadas por el río Vinalopó y que va más allá de lo arquitectónico para convertirse en un proyecto naturalista que beneficia a toda la comunidad ciudadana».



El Valle Trenzado de Elche ha cosechado numerosos galardones de gran prestigio internacional, como el Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2014, otorgado ex aequo con Norman Foster por la intervención en Marsella; el premio FAD de la Ciudad y Paisaje 2014 o, más recientemente, el Archmarathon, el maratón de arquitectura que se celebra en Milán y que otorgó su galardón principal al proyecto de Leiva y García Chico. También se alzó con The International Architecture Award en 2014 y el German Desing Award el pasado año. Asimismo fue nominado al European Union Prize for Contemporary Architecture Mies Van der Rohe Award en 2015.