Alicante, en lo mejor de la arquitectura

La arquitectura de la provincia sigue en la cabecera de las construcciones más valoradas. Ahora, Plataforma Arquitectura, una de las webs más destacadas en el ámbito de habla hispana, ha seleccionado cuatro proyectos realizados en Alicante entre los candidatos a los premios ODA 17 a las mejores obras del año.

El estudio Esculpir el Aire, encabezado por José Ángel Ruiz, está presente en dos categorías. Una de las obras es The light box, una oficina de operaciones inmobiliarias en Altea, que ha sido seleccionada dentro de Arquitectura de Interiores, y A second inner skin of light for movement,una tienda de ropa infantil realizada en Alicante, que figura en Arquitectura Comercial.

La propuesta de Rocamora Arquitectura para la exposición del MARQ Vikingos. Guerreros del norte, gigantes del mar, que se acaba de clausurar, ha sido seleccionada dentro del apartado de Arquitectura Cultural.

Por último, el restaurante Quique Dacosta de Dénia se sitúa entre los elegidos para optar a mejor obra del año en Arquitectura de Hospitalidad, firmada por el propio Dacosta, José Ramón Tramoyeres y Javier Cortina.

La elección de los 15 finalistas de cada categoría la realizarán los usuarios, que podrán votar en la web Plataforma Arquitectura hasta el 20 de marzo. Después, entre esas 15 se elegirá la mejor obra del año, del 21 y el 28 de marzo.