Humor sin fecha de caducidad

El trío cree que su secreto es basarse «en cosas cotidianas del ser humano, no en temas políticos».

Están en ese momento en el que amagan con dejar los escenarios pero continuan con los dos pies en las tablas. En el hay que irse pero no quieren, o tal vez sí quieren pero no pueden. El caso es que, de momento, Tricicle sigue por sus fueros. No saben por cuántas temporadas. Si habrá algo más o si su misión será después mantener la marca y seguir, detrás de la escena, unidos al teatro. Dejando a un lado el futuro y cogiendo con fuerza el presente, Carles Sans, Paco Mir y Joan Gràcia vuelven al Teatro Principal de Alicante con sus HITS, una selección de «lo mejor de lo mejor» para demostrar que pese a sus casi cuarenta años de profesión siguen estando en forma.



«Son nuestros grandes éxitos, un resumen de los casi cuarenta años que llevamos juntos y hemos elegido los sketches que consideramos más representativos», afirma Gràcia. «Y los hacemos exactamente igual, lo que significa que en estos años nuestro humor sigue siendo absolutamente vigente, algo que nos hace estar muy satisfechos».



Abuelos, padres e hijos comparten fila en este espectáculo porque el humor de Tricicle sigue funcionando. El secreto, dicen, «pues que nos basamos en las cosas que pasan al ser humano, cosas cotidianas, no en temas políticos».



Pasa Sans, «es una de las cosas que mejor hemos hecho a lo largo de nuestra carrera; cada uno tiene sus ideas y se las guarda para su intimidad». También, afirma, «hemos sabido renovarnos en cada espectáculo, ofrecer cosas cada vez mejores, con más ritmo. No nos hemos quedado anclados; ocurre que hay actores que envejecen con su público, pero nosotros nos hemos preocupado de que esto no sucediera y nos satisface ver patios de butacas con abuelos al lado de nietos».



Está puede ser, tampoco lo pueden asegurar, la última oportunidad del público para ver estos números porque «en un futuro más próximo que lejano iremos dejando las tablas», dice Sans. «Es una ocasión excepcional y la risa está asegurada, el público no para de reír otra vez».



Igual que sus gags, la ilusión sigue intacta después de tantos años. «Nos está estudiando un departamento de la Universidad de Cambridge», bromea Paco Mir, quien resalta la buena relación del trío con Alicante, donde han presentado todos sus espectáculos e incluso han estrenado dos. «Nos gusta mucho venir a Alicante porque la gente nos para mucho por la calle para saludarnos, sin saber siquiera que estamos actuando aquí, y eso no pasa en otras ciudades». Además, «es un teatro maravilloso muy cercano con el público; venir aquí es volver a los mejores de nuestros recuerdos».



Para Joan Gràcia, lo importante es el público de Alicante. «Es un público muy bueno, muy entendido, al que no es fácil de conquistar, pero lo conseguimos porque al principio es quizá crítico pero luego se entrega». En este sentido, asegura que «el público fácil no nos gusta, preferimos el equilibro entre el público frío y el excesivo».



Como por su humor, tampoco pasa el tiempo por ellos y aseguran que físicamente plantan cara y no se achican. «Desde Slastic siempre hemos querido hacer un espectáculo más tranquilo que el anterior y siempre nos han salido más rápidos, incluso algún gag lo hemos comprimido y tiene aún más velocidad que antes», apunta Mir.



No obstante, «seguramente echaremos en falta la salida al escenario, la gente, los aplausos porque el aplauso engancha, pero la retirada no sera drástica», declara Joan Gràcia.



De momento, ahí está HITS. Y admiten peticiones. El público puede acceder a la web de Tricicle y votar cuáles son los cinco sketches que quiere ver. Dicen que sorpresas hay pocas. «Normalmente todo el mundo coincide».