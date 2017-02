¡Ni nominados a los Oscars!

La historia de los Oscars está plagada de grandes ausentes en las nominaciones de sus categorías más importantes. En las 89 ediciones de entrega de los Premios Oscars ha habido lugar para grandes ganadores, grandes perdedores y por supuesto grandes ausentes que el tiempo se encarga de poner en el sitio que se les negó en su día.

Los casos más flagrantes son películas, actuaciones o bandas sonoras que no fueron siquiera nominadas, no se ganaron, según los académicos de la época, un lugar entre los finalistas que optarían al preciado calvo dorado. Sin ir más lejos muchos echarán en falta este próximo domingo a Scorsese, Amy Adams o Annette Bening los cuales no son ni candidatos.



Películas

Grupo Salvaje (The Wild Bunch - 1969). Está considerado como uno de los mejores westerns de la historia. Quizá la controversia que generaba Sam Peckinpah respecto a la violencia en sus films tuvo algo que ver.

La semilla del diablo (Rosemary's Baby – 1968). El terror nunca fue bienvenido en los Oscars. Y mucho menos la truculenta historia que acompañó a la película.

2001: Una odisea en el espacio (2001: A Space Odyssey – 1968). Para muchos la mejor película de ciencia ficción de la historia y se quedó sin nominación el año que ganó el musical Oliver. Sin embargo, Stanley Kubrick sí que fue nominado a mejor dirección. También se lo llevó Carol Reed por Oliver.

Espartaco (Spartacus – 1960). Otra cinta de Stanley Kubrick que se quedó fuera de la carrera final a la mejor película pero que el tiempo ha puesto en el sitio que merece. ¡Yo soy Espartaco!

Psicosis (Psicosis – 1960). El mismo año que Espartaco se quedó fuera de los finalistas, el clásico de terror del maestro Hitchcock tampoco optó a la preciada estatuilla.

Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot – 1959). El año de Ben-Hur, la comedia de Billy Wilder con Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon se quedó fuera de la lucha a mejor película.

Cantando bajo la lluvia (Singin' in the Rain – 1952). Una de las cintas más icónicas de la edad de oro de Hollywood. No sólo no la nominaron a mejor película si no que se fue de vacío para casa.

Actuaciones



Jack Nicholson por El Resplandor (The Shining – 1980). El actor con más nominaciones de la historia no olió la nominación por El Resplandor de Kubrick. Mal negocio trabajar con Stanley en lo que a premios se refiere.

Malcom McDowell por La naranja mecánica (A Clockwork Orange – 1971). El personaje de Alex DeLarge ha trascendido durante décadas. Los académicos de la época no fueron muy visionarios. Y definitivamente trabajar con Kubrick te garantizaba no ir a la gala.

Anthony Perkins por Psicosis (Psicosis – 1960). El Norman Bates por excelencia. De todas las versiones que se han hecho ninguno ha podido hacer sombra al personaje que dibujó el neoyorkino.

Ingrid Bergman por Casablanca (Casablanca – 1942). La sueca encarnó maravillosamente a Ilsa Lund en Casablanca y cabe destacar la gran química que tuvo con Humphrey Bogart. Historia del cine.

Christian Bale por El Maquinista (The Machinist – 2004). Casi 30 kilos perdió Christian Bale para protagonizar al atormentado Trevor Reznik en el thriller psicológico El Maquinista. Los tuvo que coger rápido para enfundarse en el traje de Batman.

Mia Farrow por La semilla del diablo (Rosemary's Baby – 1968). La maldición de La semilla del diablo comenzó para Mia Farrow con los vaivenes de Sinatra y siguió con la no nominación a mejor actriz. Así se quedó.

Bandas sonoras

Blade Runner (Blade Runner – 1982). Los sintetizadores de Vangelis no cuajaron para los académicos en 1983. Banda sonora para la que no parece haber pasado el tiempo. Quizá no ayudó que se llevará el Oscar el año anterior por Carros de fuego. No se vale repetir.

Conan el Bárbaro (Conan the Barbarian – 1982). A algunos nos duele el alma que ni consideraran nominar la banda sonora de Basil Poledouris que estuvo sembrado en la película de John Milius. Se puede decir sin miedo a equivocarse que esta BSO es la mitad de esta película.