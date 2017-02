La bella madurez de Juan Vidal

Mercedes Benz Fashion Week Madrid abrió ayer su primera jornada de desfiles un sentido homenaje a Bimba Bosé con un vídeo de fotografías de la modelo durante sus años de trabajo en la pasarela madrileña que evocaban la huella que ha dejado entre diseñadores, peluqueros y compañeros de profesión. Justo después de un caluroso aplauso el diseñador eldense Juan Vidal presentó sobre la pasarela sus últimos diseños, una colección envuelta en oro y con influencias art decó. «Una paleta brillante», en palabras de Vidal, en la que también goza de protagonismo el negro y el verde oliva. «La colección pretende ser una mezcla de culturas con referencias al modernismo, al art decó y con ciertos tintes folks», apunta el alicantino.

La verdad es que después de una noche increíble el jueves en Alicante en la Gala de los Premios Importantes de este periódico, bajo la luz de una luna casi mozárabe y una alfombra azul llena de gente de la tierra a la que amas, levantarse de noche para madrugar y no perderse este espectáculo de verdadera belleza en Madrid merecía la pena. El talento de Vidal es casi inigualable en su creatividad desbordante, destila una luz y un color muy meditado. Él dirá que no, pero la explosión de vida en plena madurez intelectual, su conceptual visión contemporánea, urbana, moderna, sensual, romántica, femenina innovadora, ralla lo supremo en esta colección, terriblemente bella a la vez que onírica, y con un toque de bohemia que Dora Maar habría vivido mejor. Esa mujer libre, casi elfo, étnica vanguardista, muy libre para soñar, amar, vivir... ese retrato que Gustave Klimt dibuja y desdibuja como nadie, esa pasión por cada instante, ese brillo dandy en la mirada limpia de una nueva diosa de la vida contemporánea, ese perfil lánguido pero sexy y fuerte a la vez, esos batines de sedas rasadas interminables, de flecos, abalorios, pachtwork de lujo infinito en colores emocionales (dorados, negros, verdes, toques rojos y ciruela...) como ellos solos. Mangas de una sola pieza que se expanden, cortes al bies enroscados al cuerpo, batines que viajan hasta el kimono japonés y plumas de avestruz que ahondan en el movimiento a las prendas construyen un look sofisticado, pero del que emerge el déshabillé que imprime el folk», explica Vidal. En el front row, escoltada, estaba la novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y la actriz Michele Calvo.