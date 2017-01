Los nominados a los Goya Cristina Rodríguez y Luis Ivars, esta tarde en la Casa Bardín

La Casa Bardín del IAC Juan Gil-Albert acoge hoy, a las 19.30 horas, un encuentro con los nominados alicantinos a los Premios Goya del 2017, Cristina Rodríguez y Luis Ivars.

La benidormí Cristina Rodríguez, miembro del jurado de Cámbiame (Telecinco), está doblemente nominada a los Premios Goya en la categoría de mejor diseño de vestuario por su trabajo en las películas No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, de Maria Ripoll, y Tarde para la ira, la cinta de Raúl Arévalo que suma 11 nominaciones en la próxima edición. Rodríguez ya fue nominada por Tres bodas de más (2013), El cónsul de Sodoma (2009) y Por un puñado de besos (2014).

El músico alicantino Luis Ivars opta por su parte a la estatuilla a la mejor canción original por la película Bollywood made in Spain, producción del también alicantino Vicente Seva. En la anterior edición de los galardones del cine español, Ivars también quedó entre los finalistas por su tema «Cómo me mata el tiempo», de la cinta Matar el tiempo, del director Antonio Hernández. Y en 2015, fue seleccionado por «Me ducho en tus besos», de la película Haz de tu vida una obra de arte. La película Bollywood made in Spain, dirigida por Ramón Margareto y rodada en gran parte en Alicante, recibió la mención especial del jurado en el Indian International Film Festival de Bombay.

Luis Ivars también ha puesto música recientemente a la película 22 ángeles, que narra la gesta del alicantino doctor Balmis, estrenada en La 1 de TVE.

La charla, gratuita y abierta al público, estará moderada por el crítico y profesor alicantino Luis López, presidente de Mediterrànea Audiovisual e Imajoven.

Este encuentro del Gil-Albert quiere visibilizar el trabajo y trayectoria de estos profesionales de la provincia que han triunfado con sus proyectos cinematográficos hasta ser reconocidos por la Academia del Cine Español.