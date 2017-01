Los 25 discos españoles más esperados de 2017

Días atrás repasábamos la lista de los treinta discos internacionales más esperados de este recién estrenado 2017, y adelantábamos nuestra intención de adentrarnos en el maremágnum de lanzamientos patrios que también están por venir en el nuevo año.

Destacábamos en el plano mundial nombres tan variopintos como U2, Bruce Springsteen, Depeche Mode, Taylor Swift, Katy Perry, Jay-Z, Ed Sheeran, Gorillaz, The XX, System of a Down, Lorde, Haim, Shakira, Roger Waters o Deep Purple, por recordar algunos.

Pues bien, llega ahora el momento de enumerar los trabajos discográficos de artistas españoles más esperados. Desde Joaquín Sabina a Pablo Alborán, pasando por Lori Meyers, Los Planetas, Amaral para llegar hasta Amaia Montero, Revólver o los reactivados Nacha Pop.

Joaquín Sabina

'Lo niego todo' es el título del primer disco de Sabina en ocho años. Llegará en marzo, precedido de un primer single a finales de enero. Está producido por Leiva y cuenta con ayuda de Benjamín Prado en las letras. La gira de presentación comenzará en junio.

Pablo Alborán

El malagueño está relatando su diario de grabación a través de las redes sociales con mensajes como este: "Vuelvo al estudio. Estoy loco por enseñaros cositas.. pero aun falta tiempo". Lo que llegue será la continuación del exitoso 'Terral' de 2014.

Enrique Iglesias

"El año que entra me esforzaré por regalarles lo mejor de mí para el nuevo álbum", dijo a finales de 2016 el español, quien esta semana ha estado en La Habana filmando un videoclip para su nuevo single 'Súbeme la radio', junto al cubano Descemer Bueno y al dúo puertorriqueño Zion y Lenox.

Lori Meyers

Cuatro años después, Lori Meyers regresarán en febrero con nuevo disco, 'En la espiral', cuyo primer single, 'Evolución', ya fue estrenado. Serán trece canciones con el denominador común de la búsqueda en nuevos territorios sonoros.

Amaral

'Nocturnal Solar Sessions' es una nueva mirada hacia su último disco, 'Nocturnal'. "Entendemos las canciones como algo vivo y la música como un espacio sin límites", explica el grupo sobre este proyecto, que llega el 27 de enero.

Los Planetas

Los Planetas regresarán el 27 de enero con un nuevo single titulado 'Espíritu olímpico', adelanto de su próximo álbum, a la venta en el mes de marzo, en una fecha aún no determinada.

La Casa Azul

El grupo de Guille Milkyway estrenó en octubre el single 'Podía ser peor' como anticipo de su nuevo larga duración, 'La gran esfera', que aunque no tiene fecha oficial de lanzamiento, se espera para 2017.

Nacha Pop

Treinta años después de su último disco, Nacha Pop regresarán en febrero con un nuevo trabajo de estudio, 'Efecto inmediato'. Nacho García Vega, primo del fallecido Antonio Vega, es el compositor de las doce canciones, de las que ya han presentado 'Tu mejor momento'.

Rosendo

Después de todo un 2016 alejado de los focos, se espera nuevo disco de Rosendo para primavera. Volverá también a la carretera y su primera fecha en vivo es el 30 de junio en Getafe con Burning, Los Zigarros y Desvariados.

Niños Mutantes

Tras festejar su veinte aniversario, Niños Mutantes regresarán en marzo con nuevo disco. Aunque aún no hay detalles sobre el lanzamiento, el grupo granadino tiene ya fecha de presentación en Madrid, el 6 de mayo en el Ochoymedio Club (Sala But).

Freedonia

Freedonia tiene en marcha un crowdfunding en www.goteo.org para grabar su próximo trabajo y editarlo en 2017 con licencias Creative Commons. A falta de nueve días para el fin del plazo, suman más de 13.000 euros.

Havilina

El grupo madrileño cumple quince años y lo celebra publicando el 3 de febrero su noveno disco, 'Muerdesombra', que ya cuenta con 'Más velocidad' como anticipo.

Dvicio

DVicio anuncia en su página web que publicará nuevo disco en 2017. A mediados de diciembre escribieron esto en su Twitter: "Últimos retoques al disco... ya se acerca".

Russian Red

Lo nuevo de Lourdes Hernández será un disco de versiones de artistas como Bonnie Tyler, The Human League, Foreigner y The Isley Brothers, con los productores Brian Hunt, Aaron Leigh y David Greenbaum.

Amaia Montero

"Y mientras día a día y poquito a poco voy creando la siguiente entrega de mi pequeño mundo", escribió tiempo atrás en las redes sociales la guipuzcoana, cuya última obra data de 2014.

Dinero

Tras dos años y medio, Sean Marholm, Ekain Elorza, Juan Sánchez y Alain Martínez lanzan 'Cero' el 3 de febrero. Los dos adelantos que hemos disfrutado han sido 'Bajo cero' y 'Mata Hari'.

Rufus T. Firefly

El 20 de enero llega lo nuevo del grupo liderado por Julia Martín-Maestro y Víctor Cabezuelo, en el que hay colaboraciones de Miguel de Lucas y Martí Perarnau (Mucho) y Manuel Cabezalí (Havalina) a las guitarras. La producción es de Cabezalí y Cabezuelo.





David Otero

El que fuera guitarrista de El Canto del Loco deja atrás su etapa como El Pescao y edita su primer disco con su propio nombre el 27 de enero. 'Micromagia' sirve para hacernos una idea de los derroteros estilísticos del nuevo David.





Revólver

Carlos Goñi regresa el 10 de febrero con su duodécimo disco, 'Capitol', del que ya ha presentado 'Jack Black' como primer single. Este trabajo supone una vuelta a las raíces en lo musical y una salida del ámbito multinacional para embarcarse en la independencia.





Exquirla

Empezó como una colaboración puntual, pero la unión de Toundra con Niño de Elche terminará cristalizando en todo un nuevo álbum bajo el nombre de Exquirla. Se titula 'Para quienes aún viven' y llegará el 17 de febrero.



Pablo Und Destruktion

Tras el éxito de 'Vigorexia emocional', Pablo confiará en el productor Paco Loco para grabar en febrero su cuarta obra, que editará el sello independiente Sonido Muchacho. La presentación oficial será el 6 de mayo en la sala Joy Eslava de Madrid.

Funambulista

'Dual', el nuevo disco de Funambulista, presenta a Diego Cantero cantando a dúo con Pablo Alborán, Antonio Orozco, Dani Martín, Andrés Suarez, Bebe, Maldita Nerea, David Otero, Rozalén, Marwan e India Martinez, entre otros. Llega el 3 de febrero.





Rayden

En marzo de 2017 saldrá 'Antónimo', cuarto disco de Rayden, del que ya hemos podido escuchar dos adelantos titulados 'No hago rap' y 'Pólvora mojada'. En el estudio ha contado con la sabiduría de Ale Acosta de Fuel Fandango y colaboraciones de Leonor Watling, Carmen Boza y Mäbu.





Avalanch

Este nombre clásico del heavy metal español regresa en 2017 con nueva formación para celebrar en directo los quince años del disco 'El ángel caído'. Los músicos son Mike Terrana, Jorge Salán, José Paz, Alberto Rionda, Isra Ramos y Magnus Rosen. Tras la gira aniversario está abierta la posibilidad de grabar nuevo material.

Joe Crepúsculo

'Te voy a pinchar' es el primer avance que podemos escuchar del nuevo trabajo de Joe Crepúsculo, a la venta el 17 de febrero con doce canciones y el título de 'Disco duro'.