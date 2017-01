Nature destaca el papel de Francis Mojica en la investigación sobre los CRISPR

"Francisco Mojica was not the first to see CRISPR, but he was probably the first to be smitten by it" (Francisco Mojica no fue el primero en ver los sistemas CRISPR pero probablemente fue el primero en sentirse embelesado por ellos).

Bajo el titular "Five big mysteries about CRISPR´s origins", la prestigiosa revista Nature vuelve a destacar el trabajo del microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, precursor de la técnica de edición genética más revolucionaria de las últimas décadas.

¿Cuál es su origen? ¿Cómo funciona? ¿Qué más se puede hacer? Estas son solo algunas de las cuestiones planteadas en el último artículo sobre CRISPR publicado en una de las mejores revistas científicas a nivel mundial, Nature, el pasado 12 de enero de 2017.

A lo largo del artículo, científicos de distintas universidades y centros internacionales apuntan las ventajas de CRISPR pero plantean cómo este descubrimiento para la edición de genes es sólo el comienzo de una gran revolución biotecnológica que todavía plantea enigmas y aplicaciones por descubrir.

En concreto, para Francis Mojica, responder a preguntas básicas sobre los sistemas CRISPR es más atractivo que la revolución que ha provocado. "Sé que es una gran herramienta para curar enfermedades pero mi objetivo es saber cómo funciona el sistema desde el principio hasta el final. Averiguar por qué algunos microbios lo utilizan mientras que otros no, y si podría tener otras funciones por descubrir", añade el investigador de la Universidad de Alicante.