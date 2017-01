Carlos de Inglaterra, contra el cambio climático

Carlos de Inglaterra ha coescrito un libro con ilustraciones sobre los desafíos que plantea el cambio climático y posibles soluciones a ese problema, reveló ayer otro de los autores, Tony Jupiter.

El libro en el que participa el príncipe de Gales, que es activista para causas del medio ambiente y cambio climático, está dirigido a un público adulto, y en él también colabora Emily Shuckburgh, científica experta en cambio climático de la Universidad de Cambridge.

«Su alteza real, Emily y yo tuvimos que trabajar muy duro para asegurarnos de que cada palabra cumplía su función al tiempo que trabajamos con las imágenes para que quedaran claros los puntos que queríamos expresar», señaló Jupiter en declaraciones publicadas por el dominical Mail on Sunday. El libro, que se publicará el próximo 26 de enero, adopta el formato de un tipo de novela infantil publicada en el Reino Unido, muy popular en las décadas de los 60 y los 70.



Raúl Arévalo triunfa en

los Premios Forqué

El actor y director Raúl Arévalo, ganador del Premio Forqué a la mejor película con su ópera prima, Tarde para la ira, se felicitó la noche del pasado sábado de haber ganado un premio tan importante «con una película que hice con total libertad». En declaraciones a los periodistas tras recibir el premio, subrayó que «lo bueno es que hemos trabajado con absoluta libertad, para bien o para mal, y que haya sido reconocida es como una guinda al pastel preciosa». «Todavía no lo he digerido, me siento como impactado, y de momento vamos a celebrarlo», dijo, para destacar la importancia de que, precisamente, sean los productores los que entreguen este galardón. La pelícuconsiguió así triunfar en la considerada antesala de los Premios Goya.