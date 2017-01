Más de 2.000 usuarios de Facebook boicotean el concurso del cartel de la Feria del Libro de Alicante

La Feria del Libro de Alicante convoca un concurso en Facebook para su cartel anunciador de abril del 2017 (bajo el lema del 50 aniversario de la muerte del escritor y periodista alicantino Azorín). El artista y cartel que más «likes» recibían, obtenían los 500 euros de premio.

Estas bases de la convocatoria provocaron el descontento inmediato de una amplia comunidad de diseñadores y profesionales del sector debido a, según denunciaron, falta de transparencia y ausencia absoluta de un jurado profesional en el mismo (ya que eran las votaciones populares quienes designaban al ganador con sus «me gusta»). Una situación que provocó una «alianza» virtual de más de 2.000 usuarios de Facebook que «apoyó» a uno de los carteles presentados entre cientos de comentarios críticos, jocosos e irónicos. Un declarado boicot que obligó a la organización a retirar el concurso.

«Desde la Asociación Provincial de Libreros y Papeleros de Alicante, les informamos de que procederemos a suspender la votación del concurso de cartelería cuyo fin era la selección del cartel oficial para la Feria del Libro de Alicante 2017. Se ha tomado dicha decisión tras los recientes acontecimientos, al observar por parte de algunas personas muestras de infravaloración hacia algunos de los carteles y sus correspondientes autores. Por ello, sentimos los daños que hayamos podido ocasionar a los participantes en el concurso de cartelería, pues somos conscientes de que habrán podido llegar a sentirse molestos», escribió

Y, efectivamente, se sintieron molestos. El cartel ganador rebasaba los 2.400 «likes» con más de 250 comentarios. La mayoría, en tono sarcástico, recomiendan su votación: «De lo mejorcito que he visto en los 20 años de profesión que llevo!!! Sin duda el autor es discípulo de Munari», escribe Pedro González. «Delicatessen». «Qué nivelazo». «Es brillante, sin duda». «Inmejorable. Ni el becario al que no pago aunque sea licenciado en diseño pero no encuentra trabajo en lo suyo y por eso lo tengo haciendo cafés, lo habría hecho mejor». «Precioso». «Maravilla conceptual». «Fantástico el recurso del libro abierto». «Yo habría dejado un poco menos de borde para aprovechar mejor el espacio, pero genial de cualquier manera». «Una nueva edad de oro en la historia del diseño gráfico». «¡Soberbio! ¿Habéis probado a poner la Comic Sans?». «David Carson es un puto principiante comparado con el nivel de esta propuesta». «Azorín estaría orgulloso». «Nada va a mejorar ni a representar mejor una cumbre de la literatura como Azorín». «Maravilloso. ¿Puedo votar dos veces?». «El sutil juego entre libro, puercoespín, bola de pelo de debajo de la cama y molino de viento de Algeciras es claramente una de las metáforas visuales más gordas de 2017». «¡Es poderoso! Sientes empequeñecer cuando lo observas».

Esta retahíla de comentarios se acrecienta cuando el autor (y virtual ganador) y un familiar se suman a las discusiones en su defensa. Entonces se producen ataques personales y cruce de amenazas de denuncias.

«¿Pero qué problema tenéis? Esto es un concurso... cada cual presenta lo que le da la gana... ¡criticones! Y si es el más votado... como dicen en mi pueblo... Ajo y agua... Parece que los diseñadores que escriben por aquí... muy poco trabajo tienen!!!!», escribe la usuaria Rosana González Lorente, a quien tratan de informar que este boicot no es contra el autor del cartel señalado sino contra la misma convocatoria.

«Rosana, creo que no has entendido nada de lo que está pasando. Hemos elegido al azar uno de los carteles menos profesionales y estamos votando todos los que creemos que un concurso de este tipo degrada la profesión y el sector del diseño. Queremos ironizar con la prueba de que el peor diseño puede ganar un concurso de diseño y así demostrar cómo de erróneos son», anota Álex García de Saro.

Los argumentos no rebajaron en absoluto la tensión en una polémica que acabó como empezó: sin cartel anunciador para la Feria del Libro de Alicante 2017.