La otra cara de Frutos María

La muestra que está a punto de concluir en la Diputación de Alicante con el título: Parte de mi vida a través de cuatro grandes salas, presenta al pintor Frutos María al público alicantino.

Cada vez que pongo los pies en Alicante, descubro una exposición del artista Frutos: en Elche, en Altea, en Calpe? Actualmente está en curso su retrospectiva en el instituto Fundesem.

Mientras tanto, Frutos se ha estado moviendo. Apenas conclusa la exposición de Orihuela, tiene otra exposición programada para febrero en Madrid. Tuve hace cinco años la fortuna de conocer a Frutos, entonces solo como escultor expresivo del neoplasticismo internacional como ya señalé anteriormente. Un lenguaje el suyo que se encomendó al desarrollo del arte y que casualmente en estos días encuentra un feliz rencuentro en la retrospectiva del uruguayo Torres García, ahora en el museo Picasso de Málaga, sucesiva a muestras en Nueva York y Madrid. Si he conocido al Frutos escultor, y no escondo como en más de una ocasión me he visto sorprendida de ver un trozo suyo de metal colocado en el mágico paseo de la avenida Villajoyosa que abre la puerta de Alicante a través de la Albufereta, es cierto que el Frutos que podemos apreciar en la Diputación de Alicante en esta muestra es un Jano bipolar, la otra cara del artista, la del pintor. Precisamente como precisa el título de la muestra, Parte de mi vida, revela y oficializa la otra actividad de Frutos siempre ejercitada paralelamente a la escultura.

De hecho, en exposiciones de otro años: las sucesiones de las varias Eclosión de la forma I, II, III,? el observador atento pudo descubrir como preponderaba la escultura, con algún que otro cuadro. Ahora en Parte de mi vida, la proporción entre esculturas y cuadros está volcada al punto de evidenciar a un Frutos pintor cuyas obras insisten en una práctica totalmente ajena a la escultura en busca de la luz y el color que ahora se consiente.

Una práctica de pintura que es usada en la dinámica expresiva aludiendo a los referentes europeos y que acoge sugestiones muy próximas a la expresión «nuclear», evidente a través de los títulos de los cuadros expuestos: Embriones, Firmamento, Volcán? el Frutos pintor que podemos apreciar en la Diputación está dando una prueba de una felicidad expresiva renovada, como en Cascada o Tormenta eléctrica que comparada a la portada del catálogo donde se evidencia una especie de Doble, de Imagen espejo, de Reflejo: solución de su nuevo repertorio, que sólo la ductilidad de un medio técnico como lo es la pintura puede devolver. Nos muestra cómo la escultura obedece a leyes estrictas mientras que la pintura por su naturaleza sea más versátil, impalpable, de colores vivos.