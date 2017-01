José Leyva: «Los youtubers son la cara del cambio de era»

Youtubers e influencers están de moda. Los nuevos gurús de internet que alcanzan la fama por los miles de admiradores que siguen sus consejos y hasta su conducta a través de los vídeos grabados en solitario desde sus casas. Acostumbrado a gestionar los caóticos contenidos digitales que circulan por la Red, José Leyva, director ejecutivo de BLive, empresa pionera en España en la formación de youtubers, anima a los jóvenes a subir con naturalidad los vídeos que quieren compartir para llegar a ser los influencers del momento que tratan de desplazar a los mediadores tradicionales o, por decirlo claramente, a los periodistas. «Será más fácil hacerte rico con la lotería que con YouTube» reconoce Leyva, aunque los hay que han llegado muy lejos, como PewDiePie, hoy en la lista Forbes de los más ricos del mundo. El español El Rubius, con más de 15 millones de suscriptores y cientos de millones de visualizaciones en su canal, se queda fuera de esta liga de millonarios por producir sus contenidos únicamente en español. «Los youtubers son para muchos jóvenes una fuente de inspiración», asegura Leyva, convencido de que los consejos que envían estos jóvenes desde YouTube resuelven problemas a la gente. «Yo aprendí a hacerme el nudo de la corbata viendo uno de estos vídeos», pone como ejemplo.

Así que ustedes asesoran a youtubers, influencers e instagramers.

Exacto. Les asesoramos para dar proyección a una carrera profesional, porque ser youtuber es para muchos una profesión, una profesión por la que cobran, igual que lo hace un actor, un escritor o un modelo.

Y algunos, como PewDiePie incluso se han colado en la lista Forbes.

Él y otros nueve youtubers más han conseguido ganar mucho dinero dando en el centro de la diana, acertando de lleno en lo que el público más joven quiere consumir.

¿Y El Rubius?

El Rubius se queda fuera de esa lista de youtubers que se han hecho ricos por hablar en español. Con los mismos números en el mercado angloparlante, debería tener un hueco en esa lista.

Dígame por favor que diferencia hay entre un youtuber y un influencer.

Todo youtuber es influencer, pero no todos los influencers son youtubers ya que pueden utilizar otras plataformas para lanzar sus mensajes.

¿Qué es un youtuber: un periodista, un cura o un psicólogo?

Es las tres cosas. Da noticias, te ayuda a exculpar tus pecados y a solucionar tus problemas. Un youtuber es simplemente alguien que cuenta su día a día grabándose en la intimidad de su cuarto o de su casa, que da consejos sobre cómo pasarte una pantalla de un videojuego, cómo hacer mejores fotos con determinado equipo, sacar partido a tu fondo de armario. Los temas pueden ser diversos. Pero al final, el youtuber es alguien que cuenta a quien quiera verle qué piensa, qué siente o qué le ha pasado y mucha gente conecta con ello.

¿Para qué necesito el auxilio de un youtuber o un influencer?

Para lidiar con la frustración que provoca el no sabe hacer algo. En YouTube, al igual que en Google, encuentras respuestas y curiosidades de todo. Yo he aprendido a hacerme el nudo de la corbata y las bacon & cheese fries con ellos.

¿Cómo vislumbran ustedes por donde irán las tendencias?

Los datos analíticos con los que contamos son de gran ayuda para evolucionar con éxito el contenido del canal.

¿Qué valor transmite el influencer?

La cercanía. Es su principal carta de presentación. Se muestran tal cual son, de forma natural, sin artificios ni filtros y está visto que es un valor que gusta, engancha y, sobre todo, que conecta con el público más joven que cada vez se encuentra más identificado con los contenidos que se crean para YouTube que los que ofrecen los medios tradicionales.

He llegado a leer que hay gente que considera a los youtubers como la medida de todas las cosas. Nada menos...

Los youtubers son para muchos jóvenes una fuente de inspiración y aunque pueda parecer sorprendente, es lógico. ¿Qué joven de los 60 no consideró a los Beatles el espejo de lo que querían ser? Los youtubers son la cara más visible del cambio de era, de las modas, de la forma de concebir y consumir el ocio. Además ellos se muestran sin intermediarios, desde su casa, grabando en cada vídeo lo que quieren transmitir y contar y eso ha marcado un antes y un después, incluso en la forma de establecer qué es la comunicación en los entornos digitales.

O sea que debo pedir ayuda para que un supuesto experto sin título alguno me ayude desde su casa a tomar mis propias decisiones.

Eso dependerá de la forma de ser de cada uno y de si considera que necesita ayuda o no, pero no se tiene que ver así. YouTube es un medio más, como la tele o la radio y tú decides qué consumir.

¿Hay adoctrinamiento también?

¿Adoctrinamiento? No, en todo caso sería prescripción.

¿Qué garantías tengo de que mi influencer es un tipo solvente que me será útil para resolver mis dudas?

El boca a boca siempre funciona y si no crees en ello, siempre puedes recurrir a las analíticas y a datos de experiencias anteriores que haya tenido el influencer con otras marcas.

¿Cuánto me cuesta consultar a un influencer?

Lo mismo que el tarot, una llamada o un sms, aunque en realidad es gratis y muy sencillo, gracias a su accesibilidad, tan solo tienes que seguirles a través de sus redes sociales y consultarle la duda que tengas.

¿Cómo es posible que personas anónimas consigan de repente convertirse en youtubers a los que siguen tantos miles de personas?

Es la magia de la nueva era, y como buen truco, no se puede contar cómo se hace.

¿Qué aportan los likes y dislikes de sus seguidores?

Amor y odio.

¿Cómo puedo hacerme youtuber?

Subiendo vídeos a YouTube. Te vale con un móvil que grabe vídeo y conexión a internet.

Hábleme de las técnicas que utilizan para hacer felices a tantos followers.

Mostrarse tal y como son, empatizar y tener contacto diario con ellos.

¿Podré hacerme rica como youtuber?

Sí, pero es más fácil jugando a la lotería.

¿No vienen de los influencer consecuencias como el Brexit y Trump?

El otro día hubo un terremoto y también fue consecuencia de un vídeo de un youtuber pero, de todos modos, esa identificación contrasta con la radiografía del votante que dio la victoria al Brexit, procedente de zonas rurales y con más de 50 años de edad. El público de nuestros influencers, en cambio, se mueve entre los 18 y los 35 años.

¿Cómo podremos salir del túnel de la posverdad en el que estamos metidos?

No creyéndote lo primero que lees. Ten criterio, elige bien tus fuentes y la posverdad quedará fuera de tu vida.