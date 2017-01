Magritte se pone el bombín en Alicante

El cuadro, realizado entre 1965 y 1966, se podrá visitar hasta el 22 de mayo como pieza invitada.

Eusebio Sempere conoció su obra en París y su admiración le llevó a hacerle un guiño en la primera escultura móvil que el artista de Onil realizó en Madrid junto a otros creadores en 1963. Entonces, Sempere instaló en esa pieza un bombín como objeto surrealista con el que se hizo fotografiar. Ahora el círculo se cierra y René Magritte (1927-1967) visita el hogar de Sempere a través de su obra La belle société, que desde ayer es la pieza invitada en el MACA. Y como no podía ser de otra forma, en ese lienzo, realizado entre 1965 y 1966, poco antes de morir, el genial artista plasma la silueta de ese particular sombrero que, junto a la pipa, la manzana o las nubes, se han convertido en iconos y sello de su producción pictórica.

La exhibición de este cuadro supone la primera vez que Magritte se deja ver en Alicante y lo hace de la mano de la colección de la Fundación Telefónica que ha cedido la obra para su exposición hasta el próximo 22 de mayo en el MACA, en el año en el que además el museo alicantino celebra su 40 aniversario. «Inauguramos el año de la mejor manera posible», destacó ayer la responsable de las colecciones municipales, Rosa Castells, durante la presentación.

Y es que ha sido necesario año y medio de espera, y conseguir los recursos económicos necesarios para que este deseo se hiciera realidad, ya que La belle société ha estado en el Museo de Arte Moderno de Tokyo y en el de Kyoto antes de regresar a España para desplazarse hasta el Mediterráneo. «Desde lo más personal, es un deseo hecho realidad perseguido con empeño desde hace meses», apuntó Castells. «Es una pieza excelente, incontestable» y además «es la primera vez que se expone en esta ciudad una obra del artista belga; y no podía ser más que en el MACA».

En este museo comparte ya espacio con algunas de las piezas más relevantes de la Colección de Arte Siglo XX, cedida por Sempere a la ciudad, como son la Kiki de Montparnasse de Pablo Gargallo; lienzos y esculturas de Julio González; o las piezas vanguardistas de Miró, Juan Gris, Calder o Angel Ferrant.

Rosa Castells destacó a Magritte como unos de los pintores «pertenecientes al movimiento surreal más mediático y reconocible», que realiza «una pintura minuciosa que quebranta las reglas de la percepción y perturba la representación de la realidad al asociar libremente objetos que juntos resultan absurdos o sorprendentes».

La responsable de Colecciones y Exposiciones de la Fundación Telefónica, Laura Fernández, aseguró en el acto que «estamos encantados de traer aquí esta obra; tenemos varias piezas surrealistas en la colección pero esta es una de las más especiales porque es uno de los artistas surrealistas más importantes y también de los más reconocibles por su iconografía».

Recordó la amistad de Magritte con André Breton durante su estancia en París, pero sobre todo su admiración por el pintor italiano Giorgio de Chirico «que fue quien más influencia ejerció sobre su manera de entender el cuadro, ese espacio irreal donde los objetos tienen la presencia misteriosa de lo metafísico, corriente tan próxima a lo surreal».

En La belle société, el artista superpone dos siluetas de un mismo personaje «pero sustituye la imagen de un hombre por contornos que contienen motivos vegetales y delante un perfil idéntico de playa y horizonte».

Fernández, que conoció el MACA en una visita particular con su familia, expresó su sorpresa por la calidad del museo alicantino. «Es un gusto venir a un sitio tan profesional y no sé si la gente aquí es consciente del rigor y del trabajo que se hace. Ojalá se les apoye en todo este año porque es un museo no de primera sino de primerísima división; de hecho la Fundación Telefónica solo hace préstamos de obras a instituciones de muchísima calidad».

Esta entidad ya estuvo presente en el MACA a finales de 2014 con la Colección Cubista de Telefónica, que en breve pasará a depositarse en el Reina Sofía, y Laura Fernández no descartó futuras colaboraciones.

El concejal de Cultura de Alicante, Daniel Simón, afirmó que el 40 aniversario del museo «se celebrará como se merece», con una serie de actividades y exposiciones. Además, insistió en la calidad del MACA y destacó que espera que la obra de Magritte sirva «para acercar el museo a la gente que todavía no ha venido a verlo».