El actor alicantino Galiana triunfa en Francia en una serie con Victoria Abril

La ficción se emite en TF-1, la cadena más vista de Europa, donde comparte protagonismo con Victoria Abril.

Clem es la serie del momento en Francia y que, en el estreno de la séptima temporada hace apenas unos días, sigue batiendo récords con un registro de más de cinco millones y medio de espectadores. Una ficción que emite TF-1, la cadena más vista de Europa, con señal en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Andorra, de la que es protagonista la afamada Victoria Abril junto al actor alicantino Agustín Galiana.

«Estamos muy satisfechos y, de hecho, sabemos que la temporada 8 está en escritura, aunque de momento no hay confirmación. Pero no creo que haya dudas para seguir con la ficción dados los buenos resultados», señala Galiana, natural de La Vila, quien destaca las señas de identidad de una ficción «especialmente dramática con un tema muy candente». Sobre todo, en lo que atañe a su papel, ya que el actor alicantino encarna al hijo no reconocido de la gran protagonista, Victoria Abril, quien en Clem viaja hasta tierras francesas 33 años después para dar con ella.

«En esta séptima temporada mi personaje ha tomado otro carácter, y es mucho más cómico. Por eso he podido explorar otras cosas diferentes porque sí es cierto que, con la sexta temporada, todo era muy denso, más dramático. Y de ahí que, con esta nueva vía cómica, he podido investigar y experimentar mucho más en la interpretación», destaca el alicantino respecto a esta ficción que le ha llevado seis meses de intenso rodaje y que se irá emitiendo durante todo el mes de enero y parte de febrero.

En este sentido, Agustín Galiana se muestra especialmente feliz por el buen momento que está viviendo en Francia gracias a la TV aunque no es su primer triunfo ni mucho menos en la pequeña pantalla. Ya hace unos años, el actor alicantino participó en un programa musical como la versión francesa de La Voz donde alcanzó las fases finales. No fue en absoluto garantía de nada, pero le valieron para demostrar su talento.

Es más, el actor alicantino está de celebración ante las 11 nominaciones a los Premios Goya 2017 de El hombre de las mil caras (de Alberto Rodríguez), en la que interviene Agustín Galiana cuando tuvo lugar el rodaje en París (la cinta retrata los trapicheos de Francisco Paesa, exagente secreto del Gobierno español, y Luis Roldán, exDirector General de la Guardia Civil). «Aunque mi participación fue corta, me siento un privilegiado y muy contento por formar parte de aquel proyecto», apunta Galiana, quien trabajó con los actores José Coronado y Eduard Fernández.

De momento, al tiempo que rueda cortometrajes, Agustín Galiana también anda involucrado con nuevos proyectos como el del bailarín Rubén Molina en el Café de la danse de París con el espectáculo Nuit Flamneco en el que se rinde homenaje a grandes coreógrafos y directores de escena como Franco Zefirelli, José Granero o Rafael Aguilar. En el mismo, el alicantino da lectura a textos de Lorca en un montaje artístico que combina arte, baile, literatura y flamenco.