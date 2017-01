Damien Jurado, estrella de Atiende Alicante

Atiende Alicante celebra su quinta edición haciendo rewind y volviendo a su esencia: a los conciertos íntimos de músicos consolidados pero poco convencionales y difíciles de ver de otro modo en Alicante. Después de haber probado diferentes formatos, el ciclo organizado por Un Fulgor de Moda Antónima regresa al Teatre Arniches de Alicante con cuatro propuestas artísticas entre los meses de febrero y marzo.

Con un cartel que encabeza el estadounidense Damien Jurado, en su primera visita a Alicante, el programa se completa con las actuaciones del trío neoyorquino Half Waif y los catalanes Cala Vento, el debut en solitario de Enric Montefusco tras el fin de Standstill y MKM, una banda que pondrá música a la película proyectada de Nosferatu.

El plato fuerte será el músico de Seattle Damien Jurado, uno de los cantautores urbanos fundamentales de los últimos años, quien actuará en el cierre del ciclo (el 29 de marzo, a las 21.30 horas), y que ha elegido Alicante para uno de sus cuatro únicos conciertos en España, junto a Barcelona, Sevilla y Gijón.

En una gira reducida e íntima titulada An evening with Damien Jurado: acoustic travels through Maraqopa, el cantautor interpretará en acústico las canciones de una trilogía que inició en 2012 con el disco Maraqopa y que completaron Brothers and Sisters of Eternal Son (2014) y Visions of us on the Land (2016), en los que el músico de folk-rock se presenta solo con su guitarra.

Pero el ciclo se abrirá el próximo 4 de febrero, a las 22 horas, con el grupo de Brooklyn Half Waif, liderado por Nandi Rose, que hipnotizará al público con sus melodías al piano y una voz con influencias de Tori Amos y Kate Bush que muchos clasifican en el art pop. Los neoyorquinos compartirán escenario en esta primera actuación con los catalanes Cala Vento, quienes ya sorprendieron en el castillo de Santa Bárbara y que derrochan energía juvenil en sus actuaciones. Un grupo de rock underground de batería y guitarra donde no se echa de menos el bajo.

El siguiente concierto (el 19 de febrero, a las 20 horas) corre a cargo del barcelonés Enric Montefusco, exlíder del grupo Standstill, disuelto hace un año, que inicia su andadura en solitario. Después de actuar hace dos veranos en un concierto reducido en Alicante, Montefusco regresa con nueva banda para presentar las nuevas canciones de su primer trabajo, Meridiana, donde redefine su sonido a partir de ecos diversos, desde la camción francesa al folclore mediterráneo.

La novedad en el cartel de este año la traerá (el 19 de marzo, a las 20 horas) la banda MKM, en la que confluyen la música electrónica, el rock progresivo y algo de punk, y que aporta en directo una banda sonora a la proyección de la película muda y clásico de terror Nosferatu. Una sinfonía del horror, de F.W. Murnau en una versión del Dracula de Bram Stoker.

Todas las actuaciones tendrán lugar en el Teatre Arniches, con un aforo de 276 butacas, y los precios de las entradas en venta anticipada oscilan entre los 10 euros de Half Waif + Cala Vento y MKM, 15 euros de Montefusco y 18 euros de Damien Jurado, que ya se pueden adquirir en el propio teatro, instanticket, Naranja y Negro y Mery Crocket.

«Volvemos a recogernos en el Arniches después de haber probado distintos escenarios y diferente número de conciertos. Hubo ediciones en los que programamos diez conciertos en distintos lugares y vimos que eso iba un poco en detrimento del ciclo, ya que se alargaba mucho en el tiempo y la gente los veía más como conciertos aislados que como un ciclo», apunta Miguel Carratalá, responsable de Un Fulgor de Moda Antónima, que añade que «también volvemos a la intimidad que ofrece siempre un teatro»

Esta vez, Atiende Alicante ha preferido «apostar por un número más reducido de conciertos, de calidad y de músicos singulares concentrados en dos meses» con el fin de que el público no «hipotecara» demasiadas fechas de su ocio para tantos conciertos.

Atiende Alicante se mantiene no obstante fiel a sus principios de brindar a la ciudad una oferta musical «alejada de los circuitos comerciales y dirigida a un público plural, sensible y sin etiquetas, que valore la experiencia de vivir la música».

Las cuatro ediciones anteriores de Atiende Alicante congregaron a más de 2.000 personas.